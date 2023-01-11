Чтобы увидеть пролетающую комету, потребуется телескоп или бинокль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этой зимой жители Татарстана смогут увидеть пролетающую комету C/2022 E3 или, как ее еще называют, «новогоднюю» комету. Директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, когда и где лучше наблюдать редкое и необычное явление.

Комета будет видна как бледное зеленоватое пятнышко

Комета была открыта совсем недавно, в марте 2022 года. Ее диаметр приближается к одному километру. Между Марсом и Юпитером располагается множество подобных небесных тел, однако выяснилось, что это не просто астероид, а долгопериодическая комета, которая подлетает к Солнцу примерно раз в 50 тысяч лет. Жители республики смогут увидеть «новогоднюю» комету в виде бледного зеленоватого пятнышка, передает слова Юрия Нефедьева медиапортал КФУ.

Когда татарстанцам наблюдать необычное явление

Накануне старого Нового года, 12 января, комета пройдет наименьшее расстояние между ней и Солнцем. Смогут ли татарстанцы увидеть хвост кометы, станет известно ближе к 1 февраля, когда она максимально приблизится к Земле. Наилучшим временем для наблюдения кометы считается период с 10 до 15 февраля..

Где лучше всего посмотреть на «новогоднюю» комету

Наблюдения лучше проводить вдалеке от городской засветки в наиболее темное время суток. Чтобы увидеть пролетающую комету, потребуется телескоп или бинокль, предупреждают специалисты.

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