Какие «ритуалы» помогут завести машину даже в самый лютый мороз: Советы опытного автомобилиста из Казани

Почти каждый автомобилист сталкивался с тем, что в морозы машина по утрам не хочет заводится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Далеко не каждый в столице Татарстана может себе позволить иметь собственный гараж или место в подземном паркинге. А за окном зимой лютые морозы и автомобилисты вынуждены страдать из-за того, что по утрам их машины не заводятся. О том, как запустить двигатель даже в самый сильный холод рассказал казанский водитель с более чем 20 стажем Рифкат Гизатуллин.

КАЖДЫЙ РАЗ ДОСТАВАТЬ И ЗАНОСИТЬ В ТЕПЛО

Данный совет наиболее актуален для тех, у кого слабый аккумулятор и машина остается припаркованной во дворе на всю ночь.

- Бесспорно, каждый день по приезду домой вытаскивать аккумулятор удовольствие не из приятных, особенно, если на улице -30 градусов. Но если у вас он быстро разряжается, то это оптимальный вариант, - говорит Рифкат Гизатуллин.

К слову, можно конечно извлечь и отогреть аккумулятор с утра, а еще «прикурить» у других автомобилистов, но на это уйдет уйма времени, которого по утрам и так не хватает.

РАЗОГРЕЙТЕ АККУМУЛЯТОР

А вот это уже универсальный лайфхак для всех. Так, по словам Рифката, первым делом надо включить фары ближнего или дальнего света, и желательно ими «поморгать». Пусть машина хотя бы полминуты постоит, после чего можно запустить зажигание и подождать пару минут.

- Такие манипуляции позволят дать аккумулятору небольшую нагрузку, которая способствует запуску двигателя, - объясняет автомобилист со стажем.

РАЗГОНИТЕ МАСЛО

Как рассказал Рифкат Гизатуллин, для механической коробки передач (МКПП) нужно немного подвигать рычагом в разные стороны, а затем выжать сцепление и попробовать включить каждую передачу. Однако, если МКПП сильно замерзла и не двигается, то лучше оставьте эту затею, а то сломаете ее.

А вот для автоматической коробки передач (АКПП) нужно сначала убрать рычаг с нейтрального положения, а затем перевести его в режим «драйв».

ЗАПУСТИТЕ СТАРТЕР

- После того, как нажали на педаль сцепления, попробуйте повернуть ключ и завести машину. Включать стартер нужно секунд на 10, не более, иначе он перегреется. Если не заводится, то можете повторить еще три раза, но, главное, тут не переусердствовать, - отмечает Гизатуллин.

Так, если все попытки оказались неудачными, то заново проделайте описанные выше манипуляции по разогреву аккумулятора, то есть снова начните с фар.

ЕСЛИ ЗАМЕРЗ ЗАМОК

- Сожмите ладонь, приставьте ее к замку и подышите. Если не помогло, то попробуйте нагреть ключ над зажигалкой и вставить в замок, - делится лайфхаком наш собеседник.

При этом, как добавляет Рифкат Гизатуллин, у каждого уважающего себя водителя в аптечке должен быть медицинский спирт, который можно залить в замок с помощью шприца – помогает в таких случаях.

Ну а более продвинутые автолюбители и вовсе покупают специальный размораживающий аэрозоль, который всегда выручит.

И напоследок, по словам автомобилиста с более чем 20-летним стажем Рифката Гизатуллина, лучше заливать в двигатель менее вязкое моторное масло - это позволит легче завести машину в условиях сильных морозов.

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