«У нашей собаки в будке лежак идеальнее»: в больнице Бавлов пациенту выдали рваную простынь

По заверениям Минздрава Татарстана, санитаркой отделения был временно предложен комплект, который не был предназначен для пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Бавлинской ЦРБ пациенту выдали постельное белье явно ненадлежащего качества. Судя по опубликованным фотографиям, это то, что осталось от простыни.

- Ответ от медработников: «Из дома с собой приносите постельное белье». Вы серьезно? Когда и где это видано? А если человек попал в больницу на «скорой» и у него нет возможности привезти с собой белье? И почему он должен везти с собой белье? И при экстренной ситуации он должен думать о белье? У нашей собаки в будке лежак идеальнее, чем белье в больнице! – гневно отмечает автор поста.

Утверждается, что именно эту простынь выдали пациенту в больнице Бавлов. Фото: соцсети

В комментариях тут же ответили местные жители. Они утверждают, что лежали в этой больнице и всегда белье там чистое и надлежащего состояния. Минздрав Татарстана оперативно среагировало на ситуацию и уже провело свою проверку во всех отделениях стационара Бавлинской ЦРБ.

- Все они укомплектованы постельным бельем надлежащего качества в полном объеме. Ежегодно больница проводит дополнительную закупку постельного белья. В данном случае ухаживающему за больным родственнику санитаркой отделения был временно предложен комплект, не предназначенный для пациентов, - прокомментировали в Минздраве Татарстана и в подтверждение опубликовали фото стопок свежего белья из Бавлинской ЦРБ.

Во всех отделениях стационара тут же проверили все белье. Оно есть и надлежащего качества. Фото: Минздрав Татарстана

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