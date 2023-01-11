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Общество11 января 2023 15:01

«У нашей собаки в будке лежак идеальнее»: в больнице Бавлов пациенту выдали рваную простынь

Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию в больнице Бавлов с выдачей пациенту рваной простыни
Лев ИЛОНОВ
По заверениям Минздрава Татарстана, санитаркой отделения был временно предложен комплект, который не был предназначен для пациентов.

По заверениям Минздрава Татарстана, санитаркой отделения был временно предложен комплект, который не был предназначен для пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Бавлинской ЦРБ пациенту выдали постельное белье явно ненадлежащего качества. Судя по опубликованным фотографиям, это то, что осталось от простыни.

- Ответ от медработников: «Из дома с собой приносите постельное белье». Вы серьезно? Когда и где это видано? А если человек попал в больницу на «скорой» и у него нет возможности привезти с собой белье? И почему он должен везти с собой белье? И при экстренной ситуации он должен думать о белье? У нашей собаки в будке лежак идеальнее, чем белье в больнице! – гневно отмечает автор поста.

Утверждается, что именно эту простынь выдали пациенту в больнице Бавлов.

Утверждается, что именно эту простынь выдали пациенту в больнице Бавлов.

Фото: соцсети

В комментариях тут же ответили местные жители. Они утверждают, что лежали в этой больнице и всегда белье там чистое и надлежащего состояния. Минздрав Татарстана оперативно среагировало на ситуацию и уже провело свою проверку во всех отделениях стационара Бавлинской ЦРБ.

- Все они укомплектованы постельным бельем надлежащего качества в полном объеме. Ежегодно больница проводит дополнительную закупку постельного белья. В данном случае ухаживающему за больным родственнику санитаркой отделения был временно предложен комплект, не предназначенный для пациентов, - прокомментировали в Минздраве Татарстана и в подтверждение опубликовали фото стопок свежего белья из Бавлинской ЦРБ.

Во всех отделениях стационара тут же проверили все белье. Оно есть и надлежащего качества. Фото: Минздрав Татарстана

Во всех отделениях стационара тут же проверили все белье. Оно есть и надлежащего качества. Фото: Минздрав Татарстана

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