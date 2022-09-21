Топ-5 причин посетить Чувашию - край ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и невероятной природы

Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть всю красоту, которую здесь увидите на долгие годы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как говорил поэт Петр Хузангай, Чувашия - край ста тысяч песен, ста тысяч слов, ста тысяч вышивок. Сюда можно приехать хотя бы для того, чтобы попытаться расшифровать замысловатые орнаменты, а также влюбиться в национальный костюм и чувашский язык. Однако это далеко не все. Чувашия - регион чудесной природы, из которого помимо сувениров и ярких впечатлений можно привести сотни красивых фотографий. Рассказываем, какие места нужно посетить, чтобы сделать наиболее эффектные кадры.

ГОСУДАРЕВА ГОРА

Государева гора находится в Мариинском Посаде. По словам историков, именно здесь летом 1763 года обедала императрица Екатерина II, а потому местность так и называется - Государева. У подножья горы находятся множество целебных родников, а с ее вершины открывается чудный вид на город и реку Волга.

Кстати, легенды гласят, что во время того исторического обеда Императрица уронила золотую ложечку, которую до сих пор никто не нашел. Ни на что не намекаем, но может у вас получится ее отыскать?

МОКРИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

Это исторический железобетонный арочный мост через речку Ута расположен в деревне Мокры Канашского района. Отличные фото можно сделать как на нем, так и на его фоне. А еще можно сделать пару кадров под мостом, где имеется освященный источник «Сиплех Щалкуще» с оборудованной купелью и часовней святой равноапостольной княгини Ольги.

Заметим, что движение по мосту закрыто еще с 1986 года. Сейчас это излюбленное место туристов и любителей роуп-джампинга (прыжков на альпинистских веревках с различных высоких объектов - Ред.).

Общая протяженность сооружения составляет 1,2 тысячи километров. До 2012 года этот мост был самым длинным в Чувашии, но уступил свое звание Сурскому мосту в Ядринском районе.

До 2012 года этот Мокринский мост был самым длинным в Чувашии, но он и сейчас поражает своими размерами. Фото: администрация Янгличского сельского поселения Канашского района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»

В Чувашии есть несколько особо охраняемых природных территорий, но наиболее известный из них - национальный парк «Чуваш вармане» в Шемуршинском районе. Это сплошной могучий лес площадью более 25,2 тысячи гектар. Для тех, кто боится не успеть увидеть все самое интересное, здесь проводят организованные пешие прогулки, в том числе по экологическим тропам.

Туристы могут остановиться в оборудованных местах с кострищами «Липовый кРай» и «Лесной привал», арендовать гриль, мангал или спортивный инвентарь (зимой здесь можно покататься на лыжах).

На территории парка имеются исторические памятники, в числе которых Карлинская засечная черта, которая в XVI - XVII веках была заслоном от нападения степных кочевников на Российское государство, курганы, селища, старинные кладбища, а также фрагменты одной из крупнейших в стране суконных фабрик. Все это можно посетить и рядом со всем этим можно сделать невероятные фото.

В национальном парке «Чуваш вармане» множество исторических памятников, достойных внимания. Фото: npark21.ru

ВОДОПАД «СЕРЕБРЯНЫЙ КАСКАД»

В Чувашии даже есть свой водопад - «Серебряный каскад» (так его прозвали в народе). Расположена эта достопримечательность в Моргаушском районе у деревни Куськино. Спуска к нему два, но оба они не самые удобные. Поэтому по пути стоит быть очень аккуратными. Правда, открывающиеся виды в конце пути будут стоить всех сложностей. Высота водопада составляет около 3,5 метров. Падая, вода бежит небольшой речкой прямиком в Волгу.

Никаких заборов и иных следов человеческого вмешательства тут нет (разве что некоторые туристы оставляют за собой мусор) - только природа, со всеми ее плюсами в виде естественной тени от солнца, чудных запахов и тишины, и минусами в виде комаров.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАЛИВ

Не всем же туристам по лесам, горам и узким тропинкам ходить, есть и в городах Чувашии красивые, достойные внимания места, также сливающиеся с природой. Например, Чебоксарский залив - каскад прудов, который большую часть года представляет из себя искусственное водохранилище. Летом пруды заполняются водами реки Чебоксарки, а после - водой из Волги, которая поступает через специальные подземные трубы.

Вдоль всего залива имеется набережная, которая в 2021 году была реконструирована. Здесь имеются памятники, в том числе Монумент Матери, кафе, качели, детская площадка и колесо обозрения, с которого можно насладиться наиболее полным видом на Чебоксарский залив.

Набережную вдоль залива недавно обновили и теперь она еще красивее, чем прежде. Фото: gcheb.cap.ru

Отметим, что, посетив Чувашию, нельзя не поробывать местный знаменитый квас, а также не посетить десятки необычных музеев. Например, музей истории трактора или музей пива, или «чапаевские» места.

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