Осень пришла, снова сажать пора: Что сеем на огородах в Татарстане с прицелом на следующий год

Утверждается, что посадка некоторых культур на зиму принесет ранний и богатый урожай. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осень – ответственный период для татарстанских садоводов. Ведь наряду с уборкой урожая и участка после этого нужно еще и посеять зерна на будущий год. О том, что и как правильно посадить «Комсомолке» рассказал садовод со стажем Николай Свиридов.

Итак, по его словам, осенью лучше всего сажать морковь, репу, свеклу, капусту, лук, картофель, салат и петрушку.

- Главное выбирайте сорта, которые будут устойчивы к холоду, - отмечает садовод со стажем. - Ну а семена лучше выбрать дражированные, когда каждое из них обволочено в защитную пелену и сохраняет свои питательные качества. К слову, сажая такие семена, растения лучше приживутся к земле. Поэтому на следующий год они как следует прорастут и подарят вам богатый урожай.

Как утверждает, Николай Свиридов, овощные культуры для осенней посадки нужно выбирать с умом. И, пожалуй, начнем с корнеплодов – моркови, свеклы и репы.

МОРКОВЬ

Для начала оформим грядки высотой 10-15 сантиметров. Затем нужно сделать лунки глубиной 3 сантиметра и поместить туда семена.

- Ну а сверху как обычно кладем удобрения, засыпаем землей и накрываем лунку под пленку, зафиксировав по краям камни или кирпичи, - советует садовод.

СВЕКЛА

Перед ее посадкой землю нужно как следует взрыхлить, удобрить и сделать лунки глубиной 5 сантиметров.

- После этого кидаем удобрения, засыпаем землей и сверху кладем опилки, - отмечает Николай Свиридов.

РЕПА

В случае с ней лунки лучше заготовить глубиной 4 сантиметра и желательно до наступления минусовой температуры. Сейчас в Татарстане как раз настало такое время – заморозков пока не предвидится.

- Если последовать этому совету, то репа быстрее созреет, и в мае уже сможете ею полакомиться. А чтобы правильно ее посадить, на один квадратный метр кидайте 2-3 грамма зерен, - говорит садовод

КАРТОФЕЛЬ

Пожалуй, это единственное из клубнеплодов, что осенью татарстанские огородники могут сажать. Кстати, картофель, посаженный осенью, отличается хорошим вкусом.

- Сажать его нужно в не промерзшую почву на глубину в 20 сантиметров. А еще, не забудьте утеплить землю мульчой и накрыть ее плотной пленкой, - советует Николай Свиридов.

КАПУСТА

Обыкновенную капусту нужно высеивать сразу в открытый грунт. Только семена начнут прорастать еще в снегу.

- Поэтому грядки нужно защитить от ветра, поставив на них щиты и утеплив землю мульчой, - говорит садовод со стажем.

ЛУК

Для посадки нужно выбирать луковицы диаметром до 10 миллиметров. Между ними на грядке необходимо соблюсти расстояние в 5 сантиметров, а между самими грядками - 12 сантиметров.

ЗЕЛЕНЬ

А вот кинзу, петрушку, укроп, базилик и салат высаживаем в лунки глубиной 2 сантиметров и причем в первые дни после заморозков, чем больше будет семян, тем лучше, советует садовод.

Затем, по его словам, сверху нужно утеплить бороздки слоем земли и мульчой.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСАЖИВАТЬ

- Не прозевайте момент листопада, и не тяните до заморозков, - отмечает Николай Свиридов. – Но это правило не для всех овощных культур. К примеру, щавель нужно сажать в начале осени и не тянуть до ноября. Лук лучше всего высаживать в конце сентября. А вот свеклу, петрушку и укроп посадите в октябре, так как позже уже будет поздно.

Он также настоятельно рекомендует после уборки летнего урожая соблюсти интервал в один месяц, прежде чем высаживать овощи на зиму.

- На зиму лучше готовить высокие грядки. Это защитит семена от гниения, - говорит садовод со стажем. - Напоследок, если вы сделали лунки, но сразу не стали сажать, то сохраняйте их в тепле, предварительно накрыв пленкой. Это нужно для того, чтобы в случае осадков почва не размылась.

Как утверждает Николай Свиридов, посадка овощей в зиму дает ряд преимуществ. Среди них - ранний урожай и его удвоенный сбор.

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