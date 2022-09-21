Топ советов от диетолога Антона Серкова из Йошкар-Олы: Как на самом деле правильно питаться школьнику

Что же лучше съесть на обед? Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень это не только пора детям идти в школу и попытаться им забыть о летних, в том числе и вредных, привычках. Сюда с полной серьезностью можно отнести и все что касается питания. В связи с учебными нагрузками неправильное меню или нерегулярный прием пищи может привести не только к болезням желудка, но и, скажем, к детскому ожирению или не дай бог конечно к приобретенному диабету. Последний, к слову, становится бичом школьников. Есть мнение, что к этому приводит бесконтрольное употребления сладкой газировки и чипсов со снеками.

Так, что «Комсомолка» решила разобраться, что можно школьникам во время учебы, а чего нельзя. На помощь мы позвали того, кто не понаслышке знает про эффект правильного питания – специалиста клуба здорового образа жизни «Измени себя» Антона Серкова из Йошкар-Олы.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЗАВТРАК!

Плотный завтрак активизирует полезные процессы в организме и заряжает ребенка энергией на весь день. Как советует Антон Серков, по утрам ему желательно кушать кашу и молочные продукты. А еще будет здорово, если после приема пищи школьник выпьет еще и чашку какао.

Ведь какао вырабатывает эндорфин, который так необходим осенью и поможет ребенку оставаться в хорошем настроении. Кроме того, этот напиток стимулирует работу мозга, а также снабжает организм витаминами и антиоксидантами для выработки иммунитета.

Кашу можно есть любую, ведь каждая по-своему полезна. А если школьник капризничает и отказывается ее есть, то подойдет и жирный творог со сметаной. Почему жирный? Потому что в нем содержится много кальция, который укрепляет костную ткань и защищает зубы от кариеса. А еще, творог снижает уровень холестерина и обезопасит юный организм от гипертонии.

- Ваше чадо не ест кашу и терпеть не может творог? Не беда, - говорит Антон Серков. - Приготовьте ему вкусные сырники. В них содержится комплекс витаминов С, B1, E, а также кальций и магний. А еще, такой завтрак сытный и его хватит на несколько часов.

Что нельзя детям давать на завтрак

По словам диетолога, в это время суток школьнику не рекомендуется пить чай с бутербродами и употреблять жареную пищу. А если это станет привычкой, то только вредной. Дело в том,что регулярное употребление такой еды по утрам может привести к ожирению и гастриту.

ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС

Как правило, у школьников ежедневно бывает по 6-8 уроков. Учитывая, что занятия в первую смену начинаются в 8.00, а обед только в полдень, то им в этом промежутке времени обязательно захочется что-нибудь перекусить. Но тут тоже не все просто и все, скажем так, дозволено во имя действительно здорового питания. Приводим советы диетолога Антона Серкова.

Между завтраком и обедом обязательно захочется перекусить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Йогурт

Отличный вариант заморить червячка. Подойдет как питьевой, так и обычный, но желательно с наименьшим содержания сахара в нем.

Фрукты

Собирая ребенка в школу, не забудьте положить ему в рюкзак что-нибудь из фруктов. Отлично подойдут яблоки, персики, бананы или нектарины. Но тут уже по сезону и возможностям.

Молоко

Если же под рукой ничего больше не оказалось, а в холодильнике есть молоко, то смело дайте его ребенку с собой в школу. Молоко - важнейший поставщик кальция, фосфора, магния, железа и других полезных минералов. А еще им можно перебить голод и продержаться до обеда, не употребляя в пищу те же чипсы или снеки.

КСТАТИ

Не рекомендуется перекусывать – чипсами, сухариками, гамбургерами, картошкой фри и другими атрибутами фастфуда. Безусловно, это вкусно для ребенка, но вкусно – еще не значит полезно!

- А регулярное употребление фастфуда обязательно приведет к гастриту, язве желудка, ожирению и повышенному холестерину, - отмечает диетолог Антон Серков.

ОБЕД С ЛЕГКИМ ЧУВСТВОМ ГОЛОДА

Именно с таким чувством ребенок должен выходить в школе из-за обеденного стола, считает специалист.

По словам Серкова, ведь после чересчур сытного обеда он захочет спать и его продуктивность на занятиях снизится. Что же лучше съесть на обед? Диетолог рекомендует следующее:

Салат

В осенний период лучше всего подойдет овощной, чтобы укрепить иммунитет для борьбы с сезонными заболеваниями.

Суп

К обеду любой суп дорог, ведь при его употреблении ребенок получает необходимый набор витаминов, минералов, и дольше чувствует себя сытым, при этом исключая риски переедания. Поэтому суп можно выбрать как овощной, так и мясной.

На второе

Так, отведав супа, было бы неплохо взять на второе тушеную капусту или порцию картофельного пюре с котлетой.

- Всего в 100 граммах пюре содержится целый набор витаминов С, B1, B3 и B4. Ну а мясо необходимо для растущего организма, поэтому даже вегетарианцам нужно хоть изредка его употреблять, - отмечает диетолог.

А КОМПОТ?

Ну а завершить трапезу в обед спокойно можно фруктовым компотом или чаем. Если ребенок плотно перед этим поел, то компот лучше выпить без всего.

- Если ребенок действительно не наелся. Тогда ему позволено взять еще булочку или пирожок, - говорит Антон Серков.

НЕ ОТДАЕМ УЖИН ВРАГУ!

Ребенку нужно расти и кушать, поэтому вопросы о том, можно ли есть после 6-ти, в этом случае, как, например, для взрослых, возникать не должны.

На ужин подойдут тушеные и отварные блюда: капустная солянка с мясом, голубцы, рыба под маринадом, рагу из курицы с овощами и др.

- Тушеная пища очень важна для растущего организма, - говорит диетолог. - Ведь при тушении, в отличие от жарки, сохраняется много полезных веществ и детский организм лучше усваивает такую пищу.

Только пусть ребенок сильно не наедаться перед сном, поскольку желудку нужно время, чтобы все это переварить. Полноценный ужин должен быть как минимум за три часа до отбоя.

Если же лечь спать на полный желудок, то велика вероятность бессонницы и ночных кошмаров. Ну а утолить легкий голод, если он вдруг появится перед сном, помогут те же фрукты или йогурт.