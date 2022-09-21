Кросс Наций в Чебоксарах - самый массовый в Чувашии

В докладе о прошедшем 17 сентября спортивном событии начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Соловьев отметил, что в ходе подготовки к Кроссу наций была обеспечена очистка трассы, безопасность и общественный порядок. В помощь организаторам привлечены 30 волонтеров, обеспечено дежурство машин скорой помощи и медицинских бригад.

Всего реализовано 7 стартов, в том числе забег на 2022 м для руководителей министерств и ведомств Чувашской Республики, глав администраций Чувашской Республики, депутатов Государственного Совета.

В массовом забеге в столице Чувашии приняли участие свыше 1770 участников. Тем, кто показал лучший результат на финише, вручены памятные медали, дипломы и памятные призы.

Денис Спирин поблагодарил предприятия и учреждения, которые были задействованы в организации массового спортивного праздника на главной набережной города.

- Для эффективного использования потенциала Московской набережной поручаю подготовить план проведения массовых спортивных событий в зимнее время, - обозначил он задачу при обсуждении вопроса.