Мэром Нижнекамска стал Рамиль Муллин

Новоиспеченный градоначальник поклялся соблюдать конституцию и законы России и Татарстана. Фото: e-nkama

В понедельник, 19 сентября, на пост мэра Нижнекамска был избран Рамиль Муллин. За его кандидатуру в ходе XXXI сессии проголосовали все депутаты городского совета.

В своей речи Муллин поклялся соблюдать конституцию и законы России, равно как и конституцию и законы Татарстана и устав Нижнекамска.

Напомним, Муллин ушел с поста главы Исполкома Нижнекамского района 15 сентября. Это решение было связано с избранием его депутатом Городского Совета по Шинниковскому округу. Согласно закону, муниципальный служащий не может одновременно быть депутатом.

СПРАВКА КП

Известно, что Рамиль Муллин родился в селе Муслюмово. В 1998 году он окончил КГМУ по специальности «врач», а в 2003 году – КГУ по специальности «юрист». Еще через год будущий мэр окончил Поволжскую академию государственной службы.

С 1989 по 1991 годы Муллин работал киномехаником, с 1996 по 1998 – медбратом станции скорой медицинской помощи в Казани, с 1998 по 2001 – санитарным врачом, главным врачом по коммунальной гигиене центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района, с 2001 по 2003 – начальником отдела здравоохранения Муслюмовского района, с 2003 по 2006 – главным врачом Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе.

С 2006 по 2010 годы Муллин был замглавы Нижнекамского района, с 2010 по 2013 – замруководителя Исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани, с июля по сентябрь 2013 – и.о. руководителя Исполкома Муслюмовского района, с 2013 по 2021 – главой Муслюмовского района, а с ноября 2021 по сентябрь 2022 – руководителем Исполкома Нижнекамского района.

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