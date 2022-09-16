В Казани легковушка на скорости более 120 км/ч сбила пенсионера и оторвала ему ноги

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 сентября в 6.07 в казанском Азино пенсионер, несмотря на пасмурную погоду и дожди, решил позаниматься скандинавской ходьбой. Взял палки и пошел в сторону парка Горкино-Ометьевский лес. Начал переходить дорогу в районе перекрестка проспекта Победы и улицы Ломжинская. Причем, по предварительным данным, вступил на проезжую часть, когда на светофоре для него горел красный цвет. Было раннее утро, и движение на обычно заполненном машинами проспекте было свободно. Видимо 66-летний пешеход рассчитывал быстро перейти его.

До островка, где не ездят машины, ему оставалось каких-то пару метров, как на дороге появилась «Лада Приора». Как уже потом было установлено, ее водитель сильно превысил скорость – спидометр показывал более 120 км/ч. В таких условиях уже никакая реакция не поможет.

Машина на полном ходу сбила пенсионера. Удар был такой силы, что пожилому пешеходу оторвало ноги. Этот жуткий момент засняла стационарная камера видеонаблюдения. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Пострадал и сам водитель «Лады». Ему оказали необходимую медицинскую помощь и его состояние у врачей не вызывает опасений. В ходе осмотра у лихача также взяли кровь на анализ. Но сотрудникам ГИБДД он и без этого признался, что накануне выпивал с друзьями – отмечал рождение сына, и сел за руль так сказать с «остаточным» показателем алкоголя в крови. Известно, что ранее мужчина уже был судим. В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.

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