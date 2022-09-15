Пассивный доход: Как сдавать квартиру в Казани, чтобы жить и не работать

Имея 2-3 свободные квартиры, сдавать их и припеваючи жить на Бали или Таиланде – это сбываемая мечта для, скажем, москвича. А как дела обстоят в названной третьей столицей страны – Казани. Покупка собственной квартиры здесь для многих довольно затратное дело, даже если рассматривать Приволжский федеральный округ в целом. Вот поэтому многие, кто стремится осесть в более или менее европейской столице Татарстана и прикоснуться к ее благам, вынужден снимать жилье. Что только на руку местным владельцам квартир, да хотя бы в тех же старых хрущевках.

ПОЧЕМ АРЕНДА

Корреспондент «Комсомолки» досконально изучил предложения на двух самых популярных российских интернет-порталов и вот что выяснил. Средняя стоимость аренды квартиры на долгий срок в Казани варьируется в зависимости от их состояния, площади, планировки и местоположения и занимаемой потенциальным жильцом площади:

- комната в двух- или трехкомнатной квартире к квартире от 6 до 20 тысяч рублей в месяц;

- однокомнатная квартир от 10 до 30 тысяч рублей в месяц;

- двухкомнатная квартира от 12 до 50 тысяч рублей в месяц;

- трехкомнатная квартиры от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

Что же касается посуточной аренды, которая также пользуется немалым спросом в Казани, то тут цена варьируются от 1,5 до 5 тысячи рублей за квартиру.

Причем для таких арендодателей такой способ сдачи жилья особенно актуален с мая по сентябрь, когда гостиницы забиты туристами и все прибывающим гостям города надо где-то переночевать.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ

Итак, если вы счастливый обладатель квартиры, которую можно использовать как пассивный источник доходов, то как лучше ее сдавать?

Тут, как объяснила «Комсомолке» риелтор Диана Валеева, все зависит от качества самого жилья, его расположения и готовности арендодателя вкладывать свои силы в сам процесс.

Первый вариант – это сдавать самому без каких-либо посредников. Что для этого придется делать? Прежде всего, чтобы дело шло, нужно будет постоянно проплачивать аккаунты на сайтах соответствующих объявлений, также периодически обновлять или поднимать по списку ваше предложение, самому заселять, выселять жильцов и делать мелкий ремонт, и, да, придется постараться быть постоянно на связи.

Второй вариант менее выгодный – сдать квартиру риелтору в субаренду, который будет ее сдавать за вас, в том числе и посуточно, и отдавать вам в месяц фиксированную сумму.

Размещать объявление при этом уже будет не нужно, как, в принципе, и заниматься уборкой. Вот только при этом возможны те еще минусы. По сути, ради дохода риелтор может сдавать вашу квартиру посуточно кому угодно, 10 приезжим иностранцам или толпе подростков под вечеринку. Тут уже можно и обо всех некогда добрых отношениях с соседями забыть, да и высоком доходе. Если разобраться, то тут лучше всего заниматься арендой самому. Спокойней что ли будет.

АРЕНДА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Похоже, это самый малозатратный по усилиям вариант, который к тому же сулит чуть ли не постоянный доход.

Как отмечает риелтор Диана Валеева, в Казани все зависит от количества, качества и местоположения сдаваемого жилья. Так, по ее мнению, квартиры, расположенные в центре города или около него, а также в местах с удобной транспортной развязкой сдаются дороже остальных.

Также немаловажную роль для цены играют наличие стиральной машины, кондиционера, интернета и телевидения. Кроме того, минимум на пару тысяч рублей ценник повышают расположенные в шаговой доступности магазины, торговые центры, детские сады и школы.

К примеру, однокомнатная квартира в хрущевке на улице с «бабушкиным ремонтом и мебелью», но расположенная в двух минутах от метро и рядом с магазинами стоит уже в районе 15 тысяч рублей в месяц и это еще без коммуналки.

А вот такая же квартира «у черта на куличках», скажем на улице Авангардная, откуда ни уехать, ни приехать без личного автомобиля, будет стоить в пределах 8 тысячей рублей в месяц.

К слову, чтобы сдать квартиру на длительный срок, для пущего успеха нужно будет зарегистрироваться на популярных сайтах по поиску недвижимости и ждать звонка от клиентов.

- Сдача жилья на длительный срок - это гарантированная ежемесячная оплата, возможность совмещать пассивный заработок с основной работой. А то и вовсе не работать, но это при условии, что вы сдаете, скажем, сразу несколько «элитных» квартиры с удобным расположением, - отмечается риелтор при этом получать высокий стабильный пассивный доход и не работать, если вы будете сдавать сразу несколько элитных и удобно расположенных квартир, - отмечает риелтор Диана Валеева.

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Как рассказала «Комсомолке» жительница Казани Светлана, для нее сдача двух квартир уже давно стала основным источником дохода, причем довольно неплохого. То есть по сути той же работой, только той, где ты сам себе начальник.

Так, первая квартира для сдачи у нее появилась в 2015 году, причем в спальном районе города. Пока муж работал, Светлана не сидела сложа руки, а потихоньку обустраивала эти квадратные метры. Довела жилье до ума и решила сдавать его посуточно. К счастью, времени на это у нее было вагон. Она сама искала клиентов, заселяла, выселяла и сама убиралась после этого. Тогда в месяц она получала на руки около 50 тысяч рублей, когда как в то время средняя зарплата по Казани был в пределах 25-30 тысяч.

Потом у Светланы умерла мама и ей от нее в наследство досталась двухкомнатная квартира со всеми удобствами в центре города. Сделав в ней косметический ремонт, немного обновив мебель, женщина решила сдавать это жилье уже на длительный срок – за 40 тысяч рублей в месяц.

В итоге сейчас совокупный доход Светланы от сдачи двух квартир за тот же месяц составляет порядка 90 тысяч рублей.

Вот только почти все свое свободное время она тратит на процесс и находится на связи с клиентами в режиме 24/7. Хотя график у Светланы свободный и опять же без всяких там начальников, уехать жить на море и быть спокойной за сдаваемую недвижимость она до сих пор не может.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Но как бы не казалось, что сдал квартиру и порядок, есть в этом деле и свои трудные моменты. Так, с какими проблемами сталкиваются арендодатели?

По словам риэлтора Дианы Валеевой, на первом месте здесь это порча имущества квартиросъемщиками. Довольно часто бывает, что квартиранты ломают мебель и бытовую технику.

В таких случаях, риэлтор рекомендует прописывать в договоре аренды ответственность квартирантов за причинение ущерба с перечислением всей мебели и техники в жилье.

На втором месте - просрочка ежемесячных платежей. И такое встречается нередко. В большинстве своем квартиранты начинают «кормить завтраками» или давить на жалость. Тут как советует Валеева, нужно сразу прописать в договоре ответственность за несвоевременную оплату и устанавливать пени.

Следующий бич арендодателей - повышенные коммунальные платежи. Это грозит тем, кто сдает квартиру чужим людям, а за свет, воду и газ платит сам. Тут может не помочь даже то, что вы сделаете ценник на квартиру чуть выше. Ведь съемщики могут начать использовать все блага цивилизации по полной, так сказать бесконтрольно и в неограниченных количествах. Ведь платить то за коммуналку в итоге все равно не им. А когда в конце месяца хозяину квартиры приходит счет с кругленькой суммой за все потребленное добро, то дело может дойти и до разборок с квартирантами.

Поэтому при сдаче жилья лучше не брать на себя оплату коммунальных услуг за съемщиков, а сразу возложить это на них. Того гляди люди бережливее станут.

Еще одно существенной проблемой, по словам Дианы Валеевой, может стать то, что при сдаче жилья на длительный срок квартиранты могут сдать его и другим, причем подороже, чтобы самим заработать на вас.

- Поэтому, если не хотите, чтобы ваша квартира превратилась в хостел, то нужно время от времени приезжать и устраивать проверки, - советует риелтор.

Ну а если проблемы с квартирантами все равно возникают, то, по словам Влеевой, нужно решать все вопросы сначала путем переговоров, на основании прописанных в договоре условий и опираясь на человеческую совесть.

Если же по-хорошему квартиранты не понимают, то непременно обращайтесь с исковым заявлением в суд и не забудьте принести на него подписанный с ними договор. Также в качестве доказательств вашей правоты подойдут ауди-видео и иные материалы.

А НАЛОГИ?

Без них и здесь никуда. Не играйте с огнем, платить нужно обязательно. Если этого не делать, то есть сдавать квартиру нелегально, то вам грозит штраф, который в разы превысит возможные отчисления. Дело в том, что его размер рассчитывается исходя из доходов, полученных в результате всего периода незаконной деятельности.

Как рекомендует риелтор, оптимальный вариант – стать самозанятым и платить всего 4% от полученного дохода со сдачи квартиры в аренду.

ИТОГ

Резюмируя все выше сказанное, попытаемся все же ответить на главный вопрос – можно ли сдавать квартиру в Казани, чтобы жить и не работать?

Оказывается, можно, но только если вы сдается минимум 2-3 квартиры, которыми владеете, которые расположены в центре города или рядом с метро и хорошим ремонтом. Но опять же нужно помнить о том, что если вы сам себе начальник, то и работник – это тоже вы.