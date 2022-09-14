Новый глава Марий Эл Юрий Зайцев обратился к жителям региона: «С вами мы сможем решить проблемы»

На прошедших выборах он набрал 82,44% голосов избирателей. Фото: пресс-служба главы Марий Эл

Юрий Зайцев впервые обратился к жителям Марий Эл после вступления на пост главы региона. Он поблагодарил всех, кто проголосовал за него на выборах, и заявил, что их поддержка является для него показателем того, что людям небезразлична судьба республики.

- Только вместе с вами (местными жителями – Ред.) мы сможем решить проблемы и добиться поставленных целей, - отметил Зайцев.

Он добавил, что назначение на пост главы Марий Эл для него – большая честь и огромная ответственность.

- Заверяю, что со своей стороны продолжу защищать интересы республики и делать все возможное, чтобы марийский край развивался, был комфортным для проживания и успешным для бизнеса, чтобы люди хотели жить и работать здесь, - пообещал Зайцев.

Он также продолжит ездить по районам и напрямую общаться с местными жителями, чтобы лучше понимать их потребности и проблемы.

Напомним, что на выборах Главы Марий Эл Юрий Зайцев набрал 82,44% от общего количества голосов. Он обошел представителя местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентину Злобину, Антона Мирбадалева от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталию Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

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