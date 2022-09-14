Финансовое партнерство Ростсельмаш и Росагролизинг

Генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает поставку до конца года 1000 единиц самоходной техники: комбайнов и тракторов. Благодаря договоренностям российским аграриям станет доступна продукция Ростсельмаш на специальных льготных условиях лизинга.

В числе преференций:

- аванс - 0%*;

- отсрочка по основному долгу для аннуитетного графика до января 2023 года;

- срок лизинга до 8 лет;

- минимальный пакет документов;

- вся сделка он-лайн.

Оформить заявку на приобретение техники в рамках акции возможно только с помощью личного кабинета клиента на сайте компании, а также в мобильном приложении. Для оформления заявки достаточно подписать документы электронной цифровой подписью.

В рамках подписания документа руководители Ростсельмаш и Росагролизинг обсудили условия сотрудничества в вопросах технической модернизации российского села на краткосрочный период до конца текущего года и долгосрочную перспективу до 2023 года. Было отмечено, что заключение данного соглашения открывает новые горизонты в развитии партнерских отношений. Стратегическое сотрудничество компаний продолжается более 20 лет. Только за последние пять лет Ростсельмаш поставил в АО «Росагролизинг» 8303 единицы самоходной техники, а также прицепного и навесного оборудования. Наибольшую долю в общем объеме поставок в лизинг составляют зерноуборочные комбайны.

*подробные условия акции уточняйте в АО «Росагролизинг»