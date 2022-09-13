«Мой герой как Данила Багров: больше дел, чем слов»: Денис Прытков о главном герое сериала «Капельник»

Фото: ТНТ

19 сентября в 21:00 на ТНТ выходит «Капельник» – сериал о молодом враче, который подрабатывает тем, что нелегально откачивает богатых и знаменитых. Исполнитель главной роли Денис Прытков рассказал о том, насколько ему самому пришлось погрузиться в мир медицины и чем его герой похож на Данилу Багрова.

Фото: ТНТ

Вашего героя сложно определить как положительного или как отрицательного. С одной стороны, он пытается помочь собрать деньги на лечение больной женщине, с другой – занимается нелегальным бизнесом. А вы сами как его определяете?

Я не могу делить героя только на черное или белое. Думаю, что он, как и любой человек, состоит из множества разных качеств, которые формируют его личность. С какими-то из них он борется, а с какими-то – нет. Что-то для него принципиально, а чего-то он мог просто не заметить. Но хочется верить, что скорее он – хороший человек.

А что вы сами хотели вложить в героя? Какую задачу ставили перед собой?

Мне хотелось вложить в персонажа жизненную простоту. То, что, есть у всех людей – клубок проблем, радости, боли, планы и многое другое. Я старался максимально проживать те или иные истории, ведь одна из главных задач актера в кино – честность перед камерой. Думаю, зритель всегда это чувствует, и если удается быть честным, возникает та самая магия в кино и в театре. Получилось ли это? Судить не мне.

Пришлось ли вам хоть немного погрузиться в сферу медицины во время подготовки к работе над сериалом? Или хватило знаний из сценария?

Конечно, мне пришлось погружаться в медицину, но в достаточно узкое ее направление. Нужно было понять определенную терминологию, влияние препаратов

на организм. Как минимум, это было необходимо для того, чтобы понимать, о чем мой герой говорит и что происходит в его жизни. Режиссер «Капельника» Илья Аксёнов, а также сценаристы Александр Носков и Иван Баранов что-то мне рассказывали прямо на площадке, что-то в перерывах на обед. Они задолго до появления на кастинге меня изучали и «раскапывали» тонкие подробности. Огромное им спасибо за то, что делились своими знаниями. Думаю, что не стоит останавливаться только на сценарии, здесь уже задача актера попытаться достроить этот мир, дорисовать все, что между слов.

Фото: ТНТ

В описании вашего героя упоминают «свитер Данилы Багрова». А вы видите еще сходства, кроме одежды и немногословности?

Если говорить о сходствах…даже не знаю, наверное есть какая-то прямота, больше дел, чем слов.

Вместе с вами сыграл Никита Никитин – непрофессиональный актер, человек с инвалидностью. Как вам работалось с ним? Приходилось ли помогать каким-то профессиональным советом?

С Никитой мы отлично поработали, думаю, для нас обоих это был первый большой опыт. Мы помогали и поддерживали друг друга, когда это было необходимо, чувствовали себя наравне. Никита сам со всем и так хорошо справлялся.

Как считаете, а нужен ли сегодня актеру диплом? Анастасия Резник тоже не профессиональная актриса, но отлично справилась.

Если говорить о театре и театральных постановках, то скорее да, но там перед актером ставятся совсем иные задачи. Если же говорить конкретно о кино, то не могу так утверждать, как минимум из-за неимения большого опыта. Я сам делаю первые шаги в киноиндустрии, учусь работать перед камерой. А Анастасия прекрасно справилась со своей работой.

Чем, на ваш взгляд, «Капельник» не похож на большинство сериалов, которые сейчас выходят?

Как минимум, историей. Когда я прочел сценарий, первое о чем я подумал: «Черт возьми, такого я еще не читал!», мне очень понравилась оригинальность этой идеи!

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

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