Для тех, кто любит необычное: Казанский ТЮЗ приглашает прогуляться по улицам под уютные рассказы своих актеров

Фото: Полина Малых

Что мы представляем себе, когда слышим слово «театр»? Роскошные залы, высокую сцену с занавесом, актеров, которые проживают чужие жизни так, словно это все взаправду и никого кроме них больше нет. А что если мы скажем вам, что театр может быть другим? Проще, ближе, но от этого не менее трогательным и прекрасным? Подобное уже не первый месяц происходит в Казанском государственном театре юного зрителя.

Сначала зрителей там стали приглашать на юбилеи артистов, где те не играли роли, а были самими собой. Потом зрителей пригласили на спектакль в бар, где главная героиня беседовала с ними («Счастливая Шарлотта»), и на спектакль в трамвай («Ночной трамвай»).

Теперь же зрителям предлагают пройтись с актерами ТЮЗа по улицам Казани и послушать их импровизации на самые различные темы. Здесь нет персонажей, только Заслуженные артисты Татарстана Павел Густов и Алексей Зильбер собственной персоной. В зависимости от того, что выпадет на специальном поле, они говорят о театре, кино, любви, путешествиях, городе и еще много о чем. В процессе актеры водят зрителей не самыми популярными, но красивыми маршрутами. Так, декорациями в постановке становятся обычные здания, памятники и деревья.

Фото: Полина Малых

Фото: Полина Малых

Все это – прогулка-импровизация «Пешеходы». Не стоит волноваться, что вы можете чего-то не услышать. Ведь перед стартом променада зрителям выдают удобные наушники. Единственное, что важно учесть – то, что весь этот перформанс длится полтора часа, а за окном – непредсказуемая осень. Поэтому на всякий случай захватите с собой термокружку с горячим напитком и зонтик. В остальном – не переживайте, театр все продумал за вас.

Фото: Полина Малых

Фото: Полина Малых

Ближайшая прогулка состоится 17 сентября, следующие – 18 и 25 сентября. Поспешите увидеть иной, не виданный ранее театр.

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