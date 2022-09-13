В Татарстане пять цистерн полные мазута сошли с рельсов

Инцидент произошел в промышленной зоне Нижнекамска. Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В этот вторник, 13 сентября, около 14.20 в промзоне Нижнекамска на пути необщего использования произошло ЧП. Там во время выполнения маневров с рельсов сошли пять цистерн, наполненных мазутом. В результате произошедшего две из них перевернулись на бок.
Цистерны сошли с рельсов во вторник около 14.20. Фото: Приволжская транспортная прокуратура
К счастью, обошлось без пострадавших, розлива мазута не произошло, а значит ущерб природе причинен не был, задержки поездов не произошло. Тем не менее инцидент стал поводом для прокурорской проверки.
- На место происшествия выехали Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны МВД России на транспорте. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Розлива нефтепродуктов не произошло.
Так, проверку проведут по части соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram