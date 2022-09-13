Чебоксары готовы к предстоящему отопительному сезону

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Подключение к теплу будет проходить при условии готовности объектов, технической возможности и наличии заявок от учреждений и управляющих компаний. Отопительный сезон начнется, когда более 5 дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже 8 градусов. Подача тепла будет происходить поэтапно: сначала в школы, детские сады, больницы и поликлиники, затем в жилые дома.

Как отметил руководитель Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, готовность инженерной инфраструктуры к началу сентября составляет 98%. Подготовлено 144 котельных из 148 (97,3%); выполнен текущий ремонт 166 котлов из 169 (98%), в т.ч. по филиалу Марий Эл и Чувашия ПАО «Т Плюс» - 49 котельных из 51 (96%). Завершены подготовительные работы на 35 центральных тепловых пунктах (100%), выполнен ремонт 375,2 км тепловых сетей из 465,9 (80,5%), в т.ч. по филиалу Марий Эл и Чувашия ПАО «Т Плюс» 308,7 км из 399,4 (77%). Заменено 6,8 км ветхих тепловых сетей из 14,93 км, запланированных в концессионном соглашении (45%), заменено 3,2 км ветхих водопроводных (100%) и 0,3 км канализационных сетей (100%), отремонтировано 110 водопроводных (100%) и 120 канализационных колодцев (100%), проведена санация водоводов протяженностью 1 км (100%), текущие ремонтные работы трансформаторных и распределительных подстанций завершены на 30 из 42 объектов (71%), заменено 32,71 км воздушных и кабельных линий электропередач (100%).

Сформированы нормативные запасы угля - 1620 тонн и мазута - 4431 тонна.

АО «Дорэкс» заготовил для противогололедной обработки дорог, тротуаров и мостов 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

По жилому фонду промыто и опрессовано 1632 МКД из 1825 (89% от плана), 2688 узлов из 3962 (68%), к настоящему времени оформлено 209 паспортов готовности из 1825, т.е. 11%. Общая готовность жилого фонда составляет 70%.

По управлению физической культуры, спорта и туризма промыты и опрессованы все 10 учреждений или 20 объектов, получено 2 паспорта готовности из 10 (20%).

По управлению культуры промыты и опрессованы все 46 объектов, в т.ч. 16 отдельно стоящих зданий, получено 9 паспортов готовности из 16 (56%).

По управлению образования промыто и опрессовано 228 объектов из 234 (97%), на 6 объектах проводится капитальный ремонт. Получено 107 паспортов готовности из 234 (46%). Общая готовность социальной сферы к отопительному сезону составляет 95%.

Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду к началу сентября составляет 89%.

Денис Спирин обратил внимание руководителя городского хозяйства на необходимость усилить контроль своевременного оформления паспортов готовности. Это ключевой документ, подтверждающий успешную проверку объекта теплоснабжения к работе в период отопительного сезона. Подача тепла по объектам теплоснабжения Чебоксар может начаться уже в третьей декаде сентября.