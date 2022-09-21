Выбираем кормоуборочный комбайн для хозяйств Татарстана

Прежде чем приобрести в свой парк техники кормоуборочный комбайн, аграрии в первую очередь обращают внимание на такие характеристики, как мощность двигателя, расход топлива и производительность комбайна.

Сегодня мы поговорим о высокопроизводительной технике, которая позволит выполнять уборку действительно быстро, без потерь и с комфортом. Речь пойдет о кормоуборочных комбайнах Ростсельмаш, а именно о серии RSM F 2000, которые отлично подойдут как для крупных, так и для средних хозяйств и способны убирать все виды силосуемых кормовых культур.

В семейство RSM F 2000 входят три агромашины нового поколения: F 2450, F 2550 и F 2650. Благодаря мощности двигателя от 448 до 611 л.с. и уровню базовой комплектации эти комбайны обеспечивают кормозаготовку высочайшего качества. Экономичные моторы и большие топливные баки (1500 л) позволяют отработать полную смену без дозаправки.

Какие факторы позволяют говорить об экономичности и производительности комбайнов RSM F 2000?

Приводы измельчающего барабана, доизмельчителя и ускорителя массы выполнены напрямую от двигателя, что позволяет минимизировать потери энергии. Масса двигается по оптимальной траектории с минимальным сопротивлением благодаря форме технологического тракта. Устойчивость технологического процесса при переменных нагрузках обеспечивает тяжелый барабан-измельчитель.

Измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма, а самый короткий тракт в классе позволяет добиться производительности до 200 т/ч, автоматизированная работа узлов повышает эффективность кормоуборочных работ.

Самый мощный представитель нового семейства - кормоуборочный комбайн F 2650. На нем установлен двигатель мощностью 611 л.с., гарантирующий стабильную работу даже в условиях высоких переменных нагрузок. У RSM F 2650 самое богатое базовое оснащение, в том числе и автоматические системы контроля и донастроек. Так, автоматически по команде из кабины можно выполнить установку доизмельчителя и травяной шахты; заточку ножей и подвод противорежущего бруса; регулировку зазора днища барабана при износе ножей, а также регулировку зазора между вальцами доизмельчителя. По словам экспертов, внесение консервантов в поле позволяет на 15 - 20% снизить потери корма при их последующем хранении. Универсальная система внесения консервантов, которой комплектуются комбайны серии RSM F 2000, позволяет применять как концентрированные, так и разбавленные биопрепараты. В модели F 2650 штатно предусмотрена функция регулировки объема вносимого консерванта в зависимости от влажности массы и производительности машины.

Своим мнением о работе комбайна F 2650, который продемонстрировал свою производительность и на полях Актанышского района, поделился главный инженер ООО «Тан» Ильшат Гафуров:

« Приобрели для своего хозяйства весной 2021 года кормоуборочный комбайн F 2650. И конечно же сразу запустили его в работу для подбора сенажа. Честно скажу, машиной довольны, комбайн отработал хорошо. Перед выходом в поле в этом году проводили сезонное техобслуживание и настройку комбайна. В июне выходили на сенокос многолетки, сейчас запустили на уборку кукурузы. Нареканий по работе нет».

Следует сказать несколько слов о комфортабельности эргономичной кабины с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Стабильность техпроцесса и предотвращение поломок агрегатов контролирует установленная информационно-голосовая система, которая непрерывно следит за работой механизмов комбайна. Современная подрессоренная кабина оснащена климат-контролем с усовершенствованной схемой обдува. Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.

Комбайны серии RSM F 2000 созданы с учетом требований современных фермеров. Их поставляют в очень широкой базовой комплектации, благодаря чему они готовы работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения.