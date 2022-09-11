На открытии второго всероссийского этапа соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Фото: Российский футбольный союз

В Казани прошел второй этап первых в России соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». В нем приняли участие более 400 спортсменов из 20 регионов России.

Торжественная церемония открытия турнира состоялась в спортивном комплексе «Олимп». После соревнования проводили на четырех площадках города: в спортивных комплексах «Олимп», «Триумф», «Ярдем». Игры проходили с 8 по 10 сентября.

Матч в спорткомплексе "Ярдэм". Фото6 Рузалия Хакимуллина

Поддержка спорта – это главное направление Татарстана, которое реализуется по программе социальной инвестиции «Формула хороших дел». Главным партнером в этом направлении является Российский футбольный союз. «Стальная воля» - это уникальный турнир, который не только прославляет футбол среди людей с инвалидностью и ОВЗ, но и является важным средством социальной и физической реабилитации, построении коммуникации с игроками и работе с командой. Инклюзивность заключается не только в целях и задачах, но и в том, чтобы помощь быть ближе к друг другу, слушать и понимать.

- «Стальная воля» становится традицией. Футбол – это не просто спорт, это еще и помощник в социализации и адаптации человека. Особенностью проведения матча в Казани стало вовлечение субъекта Федерации в данный вид спорта и открытие для многих ребята данного города, заявил Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез».

- Турнир с людьми ОВЗ не в одной стране не собиралось сразу шесть адаптационных дисциплин. Для нашей страны, российского футбольного союза это очень значимо и важно, - сообщил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

На открытии второго всероссийского этапа соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Фото: Российский футбольный союз

По итогу соревнований по дисциплине ампутанты первое место заняла сборная из Москвы, второе место - сборная из Алтайского края. Лучшим игроком столичной команды был назван Александр Шурмухин.

Среди мужского футбола глухих первое место заняла команда из Астраханской области, второе - команда из Свердловской области и третье – команда из Москвы. Лучшим игроком стал Марат Ширинян (Астраханская область), грамота «За преданность команде» вручена Роману Горчакову (Москва).

Среди юношей той же категории первое место получила команда из Самарской области, второе – команда из Свердловской области, третье - команда из Москвы. По результатам, лучшим игроком стал Андрей Безроднов (Свердловская область), награду «За преданность команде» вручили Родиону Шаламову (Самарская область).

Также прошел матч глухих, где приняли участие женщины. Первое место заняла команда Свердловской области, второе - команда из Астраханской области, третье - команда из Челябинской области. Лучшим игроком стала Милана Галиханова из Дагестана, а награду «За преданность команде» получила Александра Сахарова (Астраханская область)

Что касается футбола слепых В1 среди мужчин первое место заняла сборная из Москвы, второе - команда из Московской области и третье - команда из Марий Эл. Лучшим игроком стал Андрей Куклин (Москва).

Среди женщин данной дисциплины первое место получили представители РГСУ, второе - спортсменки из Дагестана, третье - представительницы Марий Эл. Лучшим игроков по итогу стал Салимат Кадиева (Дагестан).

В категории футбола с лицами, имеющими интеллектуальные нарушения, среди мужчин первое место взяла команда Сведровской области, второе - команда Марий Эл, третье - команда из Кировской области. Лучшим игроком стал Иван Романов (Свердловская область).

В матче с заболеваниями церебрального паралича первого места удостоились сборная юношей Сведловской области, второе - ребята из Москвы, третье - уроженцы Санкт-Петербурга. Лучшим игроком из них стал Богдан Чижов (Москва). Среди мужчин первое место заняли представители Свердловской области, второе – Рязанской и третье – Удмуртии. Здесь лучшим игроком стал Вадим Алещенко (Рязанская область).

Кроме того, состоялся футбол на электроколясках. Там первое место заняла команда Санкт-Петербурга, второе – Ленинградской области и третье – Москвы. Лучшим игроком признали Сергея Бушманова (Санкт-Петербург).

Кадры из матча по футболу, проведенного в спорткомплексе "Ярдэм". Фото: Хакимуллина Рузалия

Отметим, на соревнованиях был организован раздельный сбор отходов. Собранные пластиковые бутылки отправляли на переработку, и они получали вторую жизнь

Завершением стало проведение круглого стола, организованного РФС и СИБУРом, в рамках которой были обсуждены вопросы вовлечения людей всех категорий инвалидности, разных возрастов и пола в футбол, их дальнейшего саморазвития, образования и профессионального роста. Финальный турнир «Стальной воли» пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.

В рамках турнира РФС и партнер казанского этапа «Стальной воли» провели круглый стол, посвященный теме многообразия и инклюзивности. Фото: Рузалия Хакимуллина

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram