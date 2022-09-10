Любителям помечтать и окунуться в атмосферу сказки: в казанском ТЮЗе подготовили спектакль «Ежики – маленькие мечтатели»

Ближайший показ состоится 22 сентября. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Волшебный мир театральных постановок может изменить взгляд вашего ребенка на творчество. Двери театров откроют детям не только вселенную образов и сравнений, но и вовлекут в социальную игру, познакомят с новыми понятиями и внесут огромный вклад для его дальнейшее развития.

Казанский государственный театр юного зрителя подготовил новую премьеру - «Ежики – маленькие мечтатели». Это кукольный спектакль, который познакомит зрителей с историей главного героя Ежика, который очень любит мечтать. Режиссером постановки выступила Анна Зиннатуллина.

Ежик собирается отправиться в путешествие на другой конец Леса чудес, где его ждет подружка Ежинка. По пути главный герой встречает Месяц, который застревает на дереве. Понимая, что надо его спасти, Ежик лезет на дерево, хотя и боится высоты. А с ночным дождиком он решает поиграть в догонялки.

Много всего интересного и необычного ждет героя во время этого путешествия. И каждый раз он вспоминает свою подружку и мечтает полететь на облачках вместе с ней. Ежик знает, что Ежинка будет очень рада такому предложению.

Импровизированную сцену обустроили в тематике ночного леса. Вокруг искусственные деревья, цветы, зеленая полянка, а посередине - маленький шатер, напоминающий гору. На стенах висят разноцветные гирлянды и светильники. Благодаря реквизитам, сделанным из подручных средств, представление заиграло новыми красками.

Отметим, в спектакле героев озвучивали лишь две актрисы. Это Гузель Валишина в роли Ежика и Солнца, и Мария Мухортова в роли Месяца, лягушки, светлячков и Ежинки. Удивляет то, как актеры слаженно и синхронно справлялись со своими ролями. Их мимика, интонация, жестикуляция заставляли верить в то, что этот Чудесный лес и вправду существует. А главные герои Ежик и Ежинка ходят друг другу в гости и не перестают мечтать.

Эта постановка о доброте, о мире без ненависти, злости или скорби. Простой и легкий сценарий, который поймут и взрослые, и самые маленькие. Его посыл очень прост – мечтайте, воображайте, ведь нет ничего невозможного.

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