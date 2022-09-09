НИУ ВШЭ и Тинькофф приглашают школьников на Национальную олимпиаду по анализу данных DANO

Тинькофф и «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) проведут Национальную олимпиаду по анализу данных DANO. К участию в ней приглашаются школьники 9–11 классов. Для этого необходимо до 30 сентября зарегистрироваться на сайте проекта. Олимпиада DANO – это не только отличная возможность попробовать свои силы в профессии аналитика, но и получить дополнительные баллы и другие бонусы для поступления в вуз. По словам организаторов, для участия в ней ребятам необязательно профессионально владеть анализом данных. Школьниками достаточно иметь базовые знания по математике и логике.

У лучших участников олимпиады будет шанс поступить в Вышку на бюджетной основе. Победители и призеры конкурса также получают дополнительные баллы для поступления на профильные программы в НИУ ВШЭ и другие партнерские вузы: Университет Иннополис, ИТМО, УрФУ, Адыгейский государственный университет. Кроме того, отличившиеся участники получат приоритет при отборе на стажировку «Тинькофф Старт», годовую подписку Tinkoff Pro и другие подарки.

- Анализ данных охватывает все сферы жизни современного человека, поэтому олимпиада DANO будет полезна не только школьникам, планирующим поступать в вузы на программы по аналитике. Данные повсюду, и уметь работать с ними необходимо каждому, кто хочет принимать взвешенные и логичные решения, - подчеркнул заместитель проректора, начальник Управления развития интеллектуальных состязаний НИУ ВШЭ Данил Фёдоровых. - К тому же, DANO является одной из олимпиад Вышки, в которых мы стремимся не просто проверять знания участников, но и знакомить с экспертами, обучать полезным в жизни надпрофессиональным навыкам и создавать комьюнити, в котором можно развиваться и после завершения состязания.

Олимпиада поможет школьникам прокачать свое умение работать с данными и логику. Ребята проверят свою способность быстро находить обоснованные выводы и аргументировать их. Кроме того, участники приобретут дополнительный опыт командной работы в реальных проектах и усовершенствуют свои навыки soft-skills.

- Мы взяли бизнес-кейсы от наших практикующих специалистов, чтобы ребята смогли попробовать свои силы в аналитике, почувствовать, как в реальной жизни происходит работа над проектами и взаимодействие в команде, - рассказал вице-президент, директор по бизнес-технологиям Тинькофф Константин Маркелов. - Мы постоянно расширяем образовательные программы Тинькофф Образования, и совместная с НИУ ВШЭ Олимпиада станет важным шагом, который поможет талантливым ребятам в профессиональном самоопределении и раскрытии своего потенциала.

Олимпиада проводится в три этапа. Перед каждым из них участники смогут предварительно подготовиться. Для этого эксперты Тинькофф проведут онлайн курсы в области анализа данных. В образовательные блоки входят теория предмета, видеоподкаст от экспертов НИУ ВШЭ, библиотека материалов с подборкой литературы по теме. Ребята смогут проверить свои силы, выполняя задания олимпиады прошлого года и решая демоверсии заданий этого сезона.

На первом этапе олимпиады школьники 9-11 классов продемонстрируют свои знания математики и логики. Победители и призеры отборочного тура будут допущены ко второму этапу. Этот этап проверит умение участников анализировать данные. Третий, заключительный этап будет состоять из двух туров. Сначала финалистам предложат решить задачи, требующие углубленных навыков анализа данных. Во втором туре конкурсанты будут совместно работать над командным исследовательским проектом, основанным на реальных базах данных. В этом им помогут наставники - эксперты Тинькофф и студенты IT- и экономических специальностей из Вышки и партнерских вузов. Первый и второй этап олимпиады будут проводиться дистанционно, второй тур третьего этапа – очно, с выездом на неделю в Подмосковье.