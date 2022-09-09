Первое уголовное дело в отношении мальчика еще не завершено, а уже есть второе. Фото: скриншот с видео

Стало известно, что подросток из Казани, который ударил одноклассника ножом у спортзала в школе №101 - тот же парень, которого житель Украины склонял к нападению на учебное учреждение в ноябре 2021 года.

Напомним, прошлой осенью 14-летний восьмиклассник был задержан во время вскрытия тайника в заброшенном здании на улице Стадионная. Внутри находилась коробка с футболкой и другими атрибутами одежды с нанесенной поверх неонацистской символикой. Именно в этой форме, как предполагают следователи, мальчик и собирался совершить нападение. Дома у него была обнаружена пневматическая винтовка. За массовое убийство провокатор предлагал ребенку пять тысяч рублей.

Тогда в отношении школьника возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек. Оно еще не завершено, а мальчик вновь попал в неприятности. Теперь его обвиняют еще и в хулиганстве.

По версии следствия, 6 сентября 2022 года подросток ударил ровесника ножом в грудь. Как сообщали в УМВД по городу, причиной конфликта между ребятами стала девочка, к которой один из них, якобы, приставал. Вот только собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах сообщил иную версию произошедшего.

- Этот парень с ножом не приставал к девочке, а третировал ее, как и всех других в школе, а еще посылал учителей матом, - заявил собеседник издания.

Отметим, что пострадавший получил неглубокие порезы и после оказания медпомощи был отправлен домой.

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