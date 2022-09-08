Это мини-тур по югу Франции и консультация психолога одновременно. Это роуд-муви «Поехали!»

Это первая полнометражная работа режиссера и сценариста Дидье Барсело. Фото: кадр из фильма

В такую погоду, когда солнце скрылось за тучами, кажется, навсегда, и то и дело идет дождь, хочется чего-то жизнеутверждающего, веселого, красивого, теплого. Например, французской комедии. В отличии от голливудских, они всегда более социальные. Посредством них можно порассуждать о важных вещах, с которыми сталкивается каждый, но не загнать себя в тоску и уныние. Каноничные французские комедии поистине уникальное явление в мировом кинематографе.

Совсем скоро - 15 сентября - в прокат выйдет первая полнометражная работа режиссера и сценариста Дидье Барсело (автора короткометражной драмы «Конец», которая победила на Берлинском кинофестивале в 2012 году). Его новый фильм называется «Поехали!». Если говорить простыми словами, это роуд-муви о Луизе, которую настиг приступ паники прямо в машине, молодом преступнике и их совместном приключении. Если говорить сложнее, то это картина о том, как просто отрицание проблем затянет человека в угол, где он может застрять. А еще о том, что никогда не поздно оставить все свои проблемы и обиды в прошлом и начать новую жизнь.

Фильм «Поехали!» представляет кинопрокатная компания Capella Film. Жители Казани смогли увидеть ленту за неделю до премьеры и остались в восторге. Как и стоило предположить, они выходили из зала воодушевленными и отдохнувшими. Словно сами побывали в мини-путешествии по югу Франции, поговорили с психологом, нашли новых друзей и искупались в море.

Эту комедию стоит посмотреть, чтобы знать, как выбраться из ловушки, в которую вы могли неосознанно себя загнать. Эту комедию стоит посмотреть ради невероятно красивых Марины Фоис и Бенжамена Вуазена. Эту комедию стоит посмотреть, чтобы решится на что-то, о чем давно мечтается. Эту комедию стоит посмотреть, чтобы посмеяться, погрустить, снова посмеяться и снова погрустить, а потом продолжить жить без осадка на душе.

«Поехали!» - не просто название комедии, а настоящий девиз. Поехали и не нужно держаться за прошлое. Поехали и не бойтесь новых пейзажей и новых знакомств. Поехали и выберете наконец-то самих себя. Поехали и плевать, что скажут остальные. Поехали и не думайте, что по пути может случиться что-то плохое. Поехали и на месте разберемся, что делать дальше.