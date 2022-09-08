Среди дисциплин представлен и футбол на электроколясках. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

8 сентября в Казани прошло торжественное открытие турнира «Стальная воля» - первые всероссийские соревнования по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), организованные при поддержке РФС и СИБУР. Церемония состоялась в культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп». А в целом состязания пройдут на четырех городских площадках: в том же «КАИ ОЛИМП», в футбольном легкоатлетическом манеже на улице Ташаяк, в спортивном комплексе «ТРИУМФ» на улице Олега Кошевого и в спортивном комплексе у мечети «Ярдэм» на улице Серова.

На турнир съехались более 400 спортсменов из 20 регионов России. Организаторы покрыли им все расходы на дорогу. Спортсмены попробуют свои силы в шести дисциплинах: футбол лиц с интеллектуальными нарушениями, футбол глухих, футбол слепых B1, футбол на электроколясках, футбол лиц с заболеваниями ЦП (церебральный паралич) и футбол ампутантов.

МАНЕВРЕННЫЕ, РЕЗКИЕ, ДЛЯ ХОРОШИХ УДАРОВ

КП-Казань посетила одно из самых зрелищных соревнований – футбол на электроколясках, которые стартовали в спорткомплексе мечети «Ярдэм».

Там мы узнали, что, оказывается, спортсменам с ОВЗ коляски для футбола изготавливаются по заказу. Для разработки одной штуки уходит год и стоит она около 500 тысяч рублей. Так, что не всем удается их приобрести. Поэтому, в Казань их привезли специально. Как отметил Иван Невзоров, гендиректор компании производящей электроколяски, когда поступил данный заказ, он был очень рад и сейчас для него интересно наблюдать, как развивается футбол среди людей с ОВЗ.

- Мы в рекордные сроки - за три месяца выпустили первую электронную коляску в Сочи. Сейчас это уже восемь единиц и семь из них присутствуют на данном турнире. Мы стараемся сделать их максимально маневренными, резкими для хороших и точных ударов, - рассказал Иван Невзоров.

Для некоторых футбол на электроколяске стал первым таким спортивным опытом. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Что же касается самих спортсменов, то они с интересом и воодушевлением восприняли возможность поучаствовать в турнире «Стальная воля». Есть среди них и опытные игроки в футбол на колясках. Как рассказала КП-Казань Разиля Ермакова - президент ФК «Паралимпик» из Санкт-Петербурга, она еще в 2008 году на просторах интернета увидела футбол на инвалидных колясках. За рубежом такие соревнования среди людей с ОВЗ проводятся давно.

- Я никогда не играла в футбол. Тогда я подумала, что стоит попробовать. Я собрала спортсменов и пригласила команду поехать в Хельсинки (Финляндия). Мы сыграли, ребятам понравилось, и мы решили развиваться в этом направлении, - говорит Разиля Ермакова.

Разиля Ермакова. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Приехали в Казань и спортсмены из Самары, Уфы, Ленобласти и Москвы. По их словам, эти состязания для них, в первую очередь, обмен опытом. Так, например, Алена Гамазина из Самары даже представить не могла, что для людей с ОВЗ участвовать на таких мероприятиях вообще возможно.

- У меня было такое представление-миф, что инвалидный вид спорта – это некая имитация, не настоящее. Но, приехав сюда, и сев на электроколяску, я поняла, что была неправа. Это настоящий спорт и настоящая игра, - азартно говорит Алена.

Подержать спортсменов приехали также их родные и близкие, которые сидели на скамейках, болея за своих. Отметим, что большинство впервые увидели такое азартное соревнование.

Алена даже представить не могла, что для людей с ОВЗ участвовать на таких мероприятиях вообще возможно. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Играл мой муж Динар, я болела за него. Он впервые участвует в такой игре. И для меня, и для него это в новинку. Мне все понравилось, матч был захватывающим, - поделилась Гузель Абдуллина.

Как рассказали непосредственные участники матчей, им нравится играть на электроколяске. Ведь обучиться управлять ею - лишь дело времени. Попробовав в первый раз, некоторые даже решили взять на себя продвижение данного вида спорта у себя в городе.

После проведенных матчей некоторые участники даже решили взять на себя продвижение данного вида спорта у себя в городе. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Стоит отметить, что спортивный комплекс «Ярдэм» для турнира «Стальная воля» был выбран не просто так. Не потому что, он недавно открылся, а потому, что уникален. Этот комплекс единственный в Казани, где могут тренироваться люди с ОВЗ, причем даже члены сборной параолимпийцов. Для них здесь доступны занятия по более чем 15 видам спорта.

- Тренировки у нас проходят каждый день, а такой матч на электроколясках мы принимаем впервые. Я вижу, как у ребят горят глаза, - рассказал КП-Казань руководитель спорткомплекса Денис Шабанов. - Мы помогаем нашим подопечным добираться до нас. Они рады спорту. Где лучше получается, там и остаются. Так, очень популярен большой теннис. Группы разновозрастные. А вот в футбольной секции у нас нет ограничений по возрасту, нам важно, когда они вместе. Благодаря этому строится коммуникация между взрослыми и детьми, они помогают и поддерживают друг другу, делятся опытом.

Напомним, турнир «Стальная воля» в Казани продолжается, соревнования будут идти вплоть до 10 сентября. Посетить и поболеть за спортсменов может любой желающий. Вход на состязания свободный.