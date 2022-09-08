Обед по расписанию. В Чувашии мужчина неожиданно для всех съел материалы уголовного дела

Мужчина уничтожил часть протокола своего допроса, но это не помешало расследованию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чебоксар признали виновным в открытом хищении имущества с незаконным проникновением в жилище и приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима. Однако даже после этого мужчина продолжил утверждать, что не виновен и не хочет провести ближайшие годы в тюрьме.

Для того, чтобы изменить срок, осужденный подал апелляцию, но Верховный суд Чувашии не встал на его сторону. Во-первых, потому что судом доказано, что мужчина виновен. Во-вторых, потому что в ходе расследования дела он съел часть протокола своего допроса. Да, именно съел.

Дело было так. Обвиняемому дали ознакомиться с материалами делами. Некоторое время он читал (или делал вид, что читает), а потом неожиданно для всех вырвал второй и третий листы протокола своего допроса, разорвал их на мелкие части, засунул к себе в рот и принялся жевать до тех пор, пока бумага не была уничтожена.

Правда, избежать наказания это не помогло, расследование дела продолжилось и привело к заслуженному приговору, сообщает прокуратура республики.

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