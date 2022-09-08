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Происшествия8 сентября 2022 12:51

Обед по расписанию. В Чувашии мужчина неожиданно для всех съел материалы уголовного дела

Желая избежать наказания за преступление, житель Чувашии съел материалы уголовного дела
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина уничтожил часть протокола своего допроса, но это не помешало расследованию.

Мужчина уничтожил часть протокола своего допроса, но это не помешало расследованию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чебоксар признали виновным в открытом хищении имущества с незаконным проникновением в жилище и приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима. Однако даже после этого мужчина продолжил утверждать, что не виновен и не хочет провести ближайшие годы в тюрьме.

Для того, чтобы изменить срок, осужденный подал апелляцию, но Верховный суд Чувашии не встал на его сторону. Во-первых, потому что судом доказано, что мужчина виновен. Во-вторых, потому что в ходе расследования дела он съел часть протокола своего допроса. Да, именно съел.

Дело было так. Обвиняемому дали ознакомиться с материалами делами. Некоторое время он читал (или делал вид, что читает), а потом неожиданно для всех вырвал второй и третий листы протокола своего допроса, разорвал их на мелкие части, засунул к себе в рот и принялся жевать до тех пор, пока бумага не была уничтожена.

Правда, избежать наказания это не помогло, расследование дела продолжилось и привело к заслуженному приговору, сообщает прокуратура республики.

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