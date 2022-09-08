Мужчиной с «ружьем», который перепугал жителей Набережных Челнов, оказался парень с зонтиком

Власти города поблагодарили граждан за бдительность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние дни в Татарстане то и дело идут дожди. И кто бы мог предположить, что обычный зонтик за спиной может показаться прохожим подозрительным настолько, что они поднимут на уши весь город, в том числе местную полицию? Такая история произошла в четверг, 8 сентября, в Набережных Челнах.

Утром правоохранителям поступило сообщение, что в 45, 46 и 47 комплексах автограда был замечен подозрительный мужчина в черной одежде и с предметом похожим на ружье. Очевидцы утверждали, что незнакомец «ошивался» у школ.

Получив эту информацию, полицейские сразу выехали на место. К обеду личность человека, напугавшего местных жителей, была установлена. Им оказался молодой парень. При себя он имел не ружье, а зонт. Возле школ он проходил не нарочно и без страшного умысла - просто таким путем молодой человек изо дня в день ходит на работу.

- Благодарим жителей города за бдительность, - говорят в администрации Набережных Челнов.

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