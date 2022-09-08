По факту произошедшего проводятся полицейская и прокурорская проверки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стали известны подробности конфликта между двумя подростками в казанской школе №101. Напомним, в ходе ссоры 6 сентября один из девятиклассников ударил другого ножом. Порезы оказались неглубокими, но полиция города организовала проверку.

Оказывается, что ссора между мальчиками произошла из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы. Потерпевший хотел поговорить с обидчиком девочки, но тот сначала отказался. Спустя время школьники все-таки встретились у спортзала.

В ходе перепалки один из подростков достал из рюкзака нечто похожее на нож и дважды ударил им оппонента в грудь. Позже нападавший сообщил полицейским, что нашел нож на спортивной площадке.

- По данному факту в отделе полиции «Дербышки» проводится проверка. По полученным телесным повреждениям будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят в УМВД по городу.

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