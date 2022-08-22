Главы крупнейших городов России изучили опыт благоустройства пространств Чебоксар

На минувшей неделе столица Чувашской Республики стала площадкой для обмена опытом в вопросах благоустройства городских общественных пространств. Обсудить и ознакомиться на практике власти различных муниципалитетов России смогли в рамках прошедшего заседания Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований России.

ИЗУЧИЛИ «НЕЗАМЫЛЕННЫМ» ВЗГЛЯДОМ

Участники встречи смогли изучить опыт развития таких городов, как Чебоксары, Братск, Каспийск, Пермь, и других.

- Мы проанализировали проблемы и обсудили прогрессивные идеи, которые можно применить на практике. Также рассмотрели законопроекты и внесли свои предложения, - поделился мнением о прошедшем событии глава Чебоксар Олег Кортунов.

В своем выступлении Кортунов рассказал коллегам о наработанном опыте формирования комфортной городской среды: именно горожане путем голосования выбирают приоритетные площадки (парки, скверы и площади - Ред.), которые должны быть отремонтированы и реконструированы в первую очередь. К слову, только за последние пять лет в Чебоксарах благоустроили 17 общественных территорий, наиболее интересных жителям. На эти цели было направлено более 784 миллионов рублей.

После официальной части участники заседания смогли наглядно оценить проделанную общими усилиями властей и населения работу. Делегации посетили Московскую набережную, Дорисс-парк и Кадетский сквер.

На сегодняшний день Московская набережная стала местом притяжения, в том числе и для гостей города. Здесь есть всё, начиная от культурных и исторических достопримечательностей и заканчивая тематическими локациями, оборудованными для различных возрастных групп. В Дорисс-парке гостям Чувашии представили разработанные вместе с горожанами велодорожки, спортивные площадки и скейт-парк. Кадетский сквер смог удивить гостей своей площадью, на которой установлен музыкальный фонтан, струи которого могут подниматься на высоту до четырех метров.

Подводя итоги, Кортунов отметил, что в ходе осмотра он услышал от коллег и позитивные оценки, и интересные предложения, которые в перспективе смогут адаптировать и в интересах города Чебоксары и его жителей.

ДАЖЕ МЕНЯЮТ ЗАКОН

В Союз представительных органов власти муниципалитетов России на сегодняшний день входят представители 80 городов России, 25 из которых присоединились к объединению за последние 6 лет. К их числу, к слову, относятся и Чебоксары.

- Радует, что у нас есть такая общественно-политическая площадка, которая дает возможность представительным органам не только обмениваться опытом, но и принимать участие в формировании законодательной базы по вопросам местного самоуправления и реально представлять интересы муниципальных образований, - ратует Олег Кортунов.

Так, за все время существования союзу удалось реализовать множество важных инициатив, повлиявших на развитие местного самоуправления в России, - поступающие от членов организации предложения находят реальный отклик у власти федерального уровня.