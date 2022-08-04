Земляничный конвейер: какие сорта лучше всего посадить

Выбираем подходящий сорт садовой земляники вместе с «Комсомолкой». Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Все дачники хотят плодоносную землянику, но не все знают о ее перспективных сортах. Растениевод Наталья Веселова поделилась с «Комсомольской правдой» в Казани о том, какие из них самые плодоносные в Татарстане.

Так, по словам Веселовой, оригинальный земляничный конвейер можно создать, используя новейшие сорта голландской селекции серии «Вима Занта».

Этот вид высокоурожайный и зимостойкий, а кусты устойчивы к различным заболеваниям. Кроме того, сорт уникален своей пластичностью и неприхотливостью. А еще его легко можно распознать по слегка свернутым листьям. К слову, ягоды у этого вида земляники вырастают крупные, тупоконической формы и оранжевого цвета. Ну а вкус изумительно сладкий!

В свою очередь сорт «Вима Ксима» отличается крупными ярко-красными ягодами и большой урожайностью – до 800 граммов с куста. Мякоть этой земляники светло-красная, ароматная и сладкая. Как отмечает растениевод Наталья Веселова, данный сорт устойчив ко многим заболеваниям и дает мало усов.

А вот земляника «Вима Тарда» относится к сортам позднего созревания - это август-сентябрь, но зато является урожайным и неприхотливым. Ягоды у него очень сладкие, вырастают крупными, округлой формы и плотными.

Если хотите вырастить крупноплодную и урожайную землянику, которая хорошо сохранится в любую погоду, - то выбирайте «Вима Рина».

Приятным бонусом этого сорта является еще и то, что он дает очень мало усов. Ягоды у «Вима Рина» созревают крупными, конусовидной формы, выровненными и их можно спокойно перевозить, не боясь повредить. Хранится долго и сохраняет свой вкус вплоть до октября.

Отлично себя зарекомендовал и сорт голландской селекции «Корона». Ягоды у него красивой усеченно-конической формы, крупные, темно-красные и с блеском. Мякоть же имеет темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус.

Кусты земляники сорта «Даренка» отличаются зимостойкостью, высокой урожайностью, равномерным созреванием ягод и устойчивостью к серой гнили. Ягоды темно-красного цвета и вырастают крупными, а мякоть приятного сладкого вкуса.

Датский сорт «Зефир» так же устойчив к серой гнили, от которой страдают многие садоводы Татарстана. Крупные ягоды тупоконической формы и приятным ароматом станут отличным украшением на вашей грядке. Кроме того, они долго хранятся и не боятся перевозки.

Для любителей ярко-красной и сладкой мякоти растениевод Наталья Веселова советует выбрать сорт «Кама». А еще он, по ее словам, хорошо переносит холода и устойчив ко многим заболеваниям.

Есть и американский сорт земляники - «Ханей». Он является одним из популярных в северных странах. Отличается своей устойчивостью к грибковым заболеваниям и холодной погоде. Благодаря этим свойствам и вкусовым качествам эта земляника завоевала особую любовь среди татарстанских садоводов.

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