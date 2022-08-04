В новой истории эта ярмарка станет уже пятнадцатой по счету. Фото: спасскаяярмарка.рф

Спасская ярмарка-2022 в Елабуге откроется уде в эту пятницу. Программа обещает быть насыщенной и порадует гостей интересными событиями. Рассказываем о самом важном, чтобы вы ничего не упустили.

Уже пятнадцатая по счету ярмарка будет работать на нескольких площадках: Шишкинских прудах, стадионе «Молодежный» и площади «Ленина», а также на улицах Гассара, Казанская, Набережная, Говорова, Спасская и Большая Покровская.

Пришедшие туда традиционно смогут приобрести национальные костюмы, ювелирные украшения, изделия из пуха, предметы декоративно-прикладного искусства, керамику, гжель, изделия из кожи, рукоделия из лоскутного шитья, куклы, чеканку, гравированные ручки, металлические кружева, изделия из лыка и лозы.

5 АВГУСТА

Отметим, что 5 августа ярмарка начнется с работы торговых рядов (с 9.00) и Фестиваля колокольного звона (с 12.00), который будет идти на протяжении всех трех дней.

К слову, в этот же день стартует работа проекта «Мастеровой двор города Елабуги» (площадь Ленина), фестиваль родовых поместий, а также развернется «Медовый городок», в котором будет представлена сельхозпродукция от ведущих агропредприятий. Будут организованы и аттракционы, выступления артистов и фольклорных коллективов, а также работа ресторанных двориков.

6 АВГУСТА

На следующий день в программе Спасской ярмарки-2022 в Елабуге, помимо работы торговых рядов и мастер-классов, значится фестиваль авторской песни «Вдохновение» - с 10.00 до 16.00 в парке «Александровский сад», а с 13.00 до 15.00 - концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона, который пройдет на территории Спасского собора. Также будет идти концертная программа на главной сцене Спасской ярмарки-2022 и фестиваль родовых поместий.

В свою очередь с 18.30 до 22.00 пройдет Гала-концерт фестиваля авторской песни «Вдохновение», после которого зажгут ярморочный костер.

Кроме того, с 9.00 до 21.00 будут работать 17 музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника.

7 АВГУСТА

В воскресенье, 7 августа, с 11.00 до 13.00 пройдет большой звон-концерт участников ХV Всероссийского фестиваля колокольного звона, с вручением им дипломов. Он будет идти чуть ли не одновременно с концертной программой на главной сцене.

А уже с 15.00 до 16.00 согласно программе праздника пройдет церемония торжественного закрытия Спасской ярмарки-2022 в Елабуге с награждением ее участников и участников фестиваля колокольного звона.

СПРАВКА

С давних времен Елабуга славилась большой Спасской ярмаркой, которая проходила на Соборной площади с 15 по 25 августа. Туда на продажу в огромном количестве свозили товары из 86 городов России. Здесь можно было найти все, что угодно тульские самовары, оренбургские платки, изделия из хохломы и гжель. В частности, из Казани везли верхнее готовое платье, обувь и меха. Имеются сведения, что в 1875 года на Спасскую ярмарку было привезено товара на 120 тысяч рублей огромные по тем временам деньги.

Спасская ярмарка всегда была не только торговым, но и своеобразным культурно-просветительным центром. Здесь проходили народные гуляния с каруселями, акробатами, фокусниками и танцорами, играл духовой оркестр, звонили колокола и шла традиционная торговля сладостями.

В результате революции 1917 года купцы в Елабуге исчез как класс, а вместе с ними исчезла и Спасская ярмарка. Но ненадолго. Уже в 1922 году в период становления новой экономической политики (НЭПа) ярмарка как необходимый момент в ее реализации снова начала свою работу.

Самым удачным по торговому обороту годом стал 1927 год. На Спасской ярмарке, открывшейся 28 августа и продолжавшейся 8 дней, были представлены две государственные торгующие организации и 191 частная, а также шесть кооперативных и две артели. Среди городов-участников ярмарки были.: Кунгур, Пермь, Свердловск, Ижевск, Сарапул, Нижний Новгород, Кукмор, Набережные Челны, Киров, Ульяновск, Семенов, Павлов, Кострома и Самара.

Спасская ярмарка просуществовала вплоть до 1940 года, после окончания Великой Отечественной войны больше не проводилась.

Только в 2008 году по инициативе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Спасская ярмарка отпраздновала свой второй день рождения. Тогда в Елабугу приехало 160 мастеров из 37 городов России и Татарстана.

Отметим, что неизменным спутником ярмарки стал Всероссийский Фестиваль колокольного звона. Также на нее приезжают и мастера игры на древних народных инструментах и фольклорные коллективы.

В итоге Спасская ярмарка стала своеобразным брендом Елабуги, праздником, куда приезжают сотни тысяч туристов со всех уголков России.

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