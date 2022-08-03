Празднуем День республики Татарстан-2022 вместе с «Комсомольской правдой» в Казани

Фото: Алексей Спиридонов

30 августа отмечается День республики Татарстан-2022. В честь этого 26 августа «Комсомольская правда» в Казани приглашает на праздник детей в возрасте от полугода до 12 лет, а также их родителей.

Программа праздника с «Комсомолкой»:

- Конкурс тематических нарядов среди малышей в четырех возрастных категориях: до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 5 лет;

- Веселые конкурсы и состязания для дошколят в возрасте от 5 до 7 лет;

- «Скоро в школу!» – конкурсы для школьников от 7 до 12 лет.

Место проведения: парк «Крылья Советов».

Дата проведения: 26 августа 2022 г., 16.00- 19.00

Ссылка для регистрации участников праздника

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Бренд «ЗБК. Детство»

«ЗБК. Детство» - премиальная детская линейка бытовой химии от крупнейшего российского производителя «Нэфис Косметикс». Создавая эту линейку, компания отдала предпочтение традиционным, проверенным, безопасным и максимально эффективным ингредиентам.

Завод Братьев Крестовниковых (ЗБК) обладает собственной лабораторией по контролю качества продукции. Наши традиции основаны на опыте, современных технологиях, стремлении к натуральности и безопасности.

Продукция линейки для чистоты «Традиции качества. Детство» произведена на высокотехнологичном оборудовании инжиниринговой компании Ballestra S.P.A. (Италия), OMMP S.R.L. (Италия) и Fischer-Müller (Германия).

Каждый новый продукт проходит несколько уровней тестирования. Эти тесты направлены на подтверждение соответствия повышенным требованиям к гипоаллергенности и безопасности для кожи, так как продукция рекомендована для использования в семьях с детьми, в том числе новорожденными.

Сайт «ЗБК. Детство»

«УМКА» детская безопасная серия средств для ухода за малышами с первых месяцев жизни.

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Доктор Кернер - это уникальные продукты здорового питания! 100% натуральные цельнозерновые хлебцы, полезные чипсы и детские мини-хлебцы из полезных злаков. Современная альтернатива хлебу и кондитерским изделиям. Доктор Кернер помогает заботиться о здоровье и следить за фигурой, не отказываясь от удовольствий!

«Айболит» — сеть медицинских центров с собственной многопрофильной лабораторией. «Айболит» оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению Республики Татарстан и Республики Марий-Эл.

У нас вы обязательно найдете ответ на любой волнующий вопрос. Для вас и вашего ребенка работает большой штат профессионалов, используется современное оборудование и действует гибкая система скидок.

Наши принципы: высокий профессионализм и доступность оказываемых услуг, потому что мы отвечаем за самое дорогое – за здоровье наших пациентов.

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Вода «Сестрица» - имеет сбалансированный полноценный состав, была признана самой вкусной кулерной водой Поволжья. Производство «Сестрицы» экологически чистое, оно оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Предприятие не образует вредных выбросов. Здесь перерабатывается и утилизируется 95% всех производимых отходов.

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Майонезы, кетчупы, соусы и джемы Mr.Ricco входят в ТОП самых продаваемых на российском рынке и регулярно становятся победителями крупных отраслевых конкурсов и номинантами премий.

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«Конфитрейд» - производитель сладостей с игрушками, уже много лет дарит радость детям и родителям.

Компания известна такими брендами как:

- Sweet Box – коробочки с коллекционными игрушками и сладостью.

- «Шоки Токи» - шоколадные яйца из бельгийского молочного шоколада с игрушкой внутри.

- Kids Box – нежная сливочно-шоколадная паста с пребиотиком и игрушкой.

- Play Me – стаканчики с полезными завтраками и коллекционными игрушками.

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