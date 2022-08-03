День города в Йошкар-Оле 2022: полная программа мероприятий

Гуляния в столице Марий Эл будут проходить с 5 по 7 августа. Фото: Андрей КАРА

В пятницу, 5 августа, в Йошкар-Оле начнется празднование Дня города 2022. Гуляния в этот раз будут проходить не один день, а три – вплоть до 7 числа. «Комсомолка» делится с читателями программой праздничных мероприятий и рассказывает, куда сходить в Йошкар-Оле в выходные.

5 АВГУСТА

Так, например, 5 августа в Йошкар-Оле стартует фестиваль воздухоплавания «Легкие люди». Каждый день до 11 числа горожане смогут увидеть, как по небу плывут аэростаты. Утренние полеты будут осуществляться с 7:00 до 13:00, вечерние – с 18:30 до 22:00, ночные – с 22:00 до 22:30.

Кроме того, в 14:00 во Дворце культуры имени XXX-летия Победы откроется выставка «Мир цветов». Вечером же – после 18:00 - местных жителей ждет программа «МузЙопарК» и ретро-дискотека в Центральном парке культуры и отдыха.

6 АВГУСТА

Площадь имени Ленина

Наиболее обширная праздничная программа в Йошкар-Оле запланирована на 6 число. Она начнется в 11:00 с гуляний на Площади имени Ленина, в ходе которых горожан будет ждать концерт (12:00) и выступление финалистов Всероссийского музыкального проекта «ЭтноLife» с дискотекой (17:30).

Патриаршая площадь

Параллельно с этим День города будут отмечать на Патриаршей площади. В 11:00 там начнется мастер-класс по катанию на роликах для семей с детьми, в 12:00 – фестиваль национальной кухни, в 16:00 – презентация самого большого марбургера с дегустацией, в 19:00 – проект электронной музыки «Shaking room» и пенная дискотека. В завершение вечера на сцене выступят группы «Арина&Размер Project» (20:30) и «Фабрика» (21:00).

Царьградская площадь

Что касается Царьградской площади, то и там состоятся гуляния. На 13:00 запланировано награждение победителей городского конкурса стихов, на 13:20 – выступление ансамбля канатоходцев «Росэкстрим», на 14:00 – фестиваль воздушных змеев и выставка авиамоделирования, на 15:00 – показательные выступления парашютистов.

Центральный парк культуры и отдыха

В Центральном парке культуры и отдыха праздник будет проходить с 11:00 до 19:20. Он начнется с детской игровой программы, которая перетечет в открытый детский микрофон. В 13:00 горожан будет ждать концерт, в 16:00 – выступление духового оркестра, а в 18:00 – развлекательное шоу.

В 9:00 в парке проведут зарядку, в 11:00 - покажут спектакль с ростовыми куклами и мастер-класс по ментальной арифметике, в 17:30 – организуют школу паркура, а в 19:20 – фестиваль уличного кино.

Площадка перед Дворцом культуры имени Ленина

На площадке перед Дворцом культуры имени Ленина в 17:00 начнется выставка-продажа работ местных мастеров, в 18:00 – праздничная программа, а в 20:00 – дискотека.

Парк Победы

В парке Победы же запланированы гастроли Чешского луна-парка (с 11:00), спортивно-оздоровительный фестиваль (с 13:00), развлекательная программа для детей (с 16:30) и мастер-класс по линейным танцам (с 17:00).

Что еще?

Также 7 августа концерты состоятся на площади Никонова (в 17:00) и на стадионе школы №6 (в 17:00). В 8:00 на площади перед Республиканским театром кукол начнется фестиваль автозвука с салоном «ВЕГА», в 9:00 в Царевококшайском Кремле - XXXVIII Йошкар-Олинский зеленый полумарафон, в 10:00 на бульваре Чавайна – выставка продажа изделий местных мастеров. Свою праздничную программу в этот подготовит и Музей истории города.

Праздник завершится салютом. Он будет запущен в 22:00 в парке имени 400-летия Йошкар-Олы.

7 АВГУСТА

В воскресенье, 7 августа, на Патриаршей площади состоится фестиваль-парад сапсерфинга «Красный город» и праздничная программа с участием таких звезд, как Стас Костюшкин, TSOY, ST и Amirchik.

В крутом овраге в этот день проведут соревнования по автокроссу на Кубок мэра, а в Центральном парке культуры и отдыха – фестиваль красок. Первое мероприятие начнется в 10:00, второе – в 14:00.

Фото: администрация Йошкар-Олы

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