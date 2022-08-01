В Чебоксарах перед 1 сентября началась приемка школ и детсадов

В Чебоксарах стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году, сообщили главе администрации города Денису Спирину на еженедельной планерке. Так, в общей сложности пройти приемку должно 181 учреждение - это школы, детские сады и организации дополнительного образования.

Как уточнила и.о. начальника управления образования Чебоксар Наталия Федорова, специальная комиссия проверит состояние кабинетов, пищеблоков и спортзалов, а особое внимание будет уделено вопросам безопасности.

- В этом году впервые в состав комиссии войдут представители родительской общественности, которые смогут дать независимую оценку деятельности образовательных учреждений. Приемка должна завершиться к 11 августа, - заявила Наталия Федорова.

В этом году из городского бюджета на повышение безопасности образовательных учреждений было выделено 55 млн рублей. За эти деньги там должны были поменять ограждения, системы оповещения и управления эвакуацией, а также оборудовать помещения охраны.

- В сентябре мы ожидаем более 100 тысяч школьников и воспитанников детсадов. Это большая ответственность. Важно, чтобы родители привели своих детей в комфортные кабинеты и группы, где бы им было приятно и безопасно находиться, — отметил Денис Спирин.