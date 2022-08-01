В Чебоксарах проведен рейд по выявлению фактов купания в необорудованных местах

В рейдах приняли участие сотрудники администрации Московского района Чебоксар, УМВД города, Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Чувашии.

Специалисты предупредили отдыхающих о том, что в Чебоксарах созданы специально оборудованные места для купания: на Центральном, Новосельском, Афанасьевском и Левобережном пляжах. В зоне действия знаков «Купание запрещено» плавать не стоит во избежание неприятных последствий.

С каждым проведена разъяснительная беседа, в особенности с семьями с детьми. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних говорили с ребятами о безопасном поведении не только на воде, но и на улице, дорогах и в быту.

На Центральном пляже на правонарушителей составлено пять административных протоколов за нарушение правил пользования водными объектами.

Так, горожане купались в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных для этого местах, то есть где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями. Нарушителям грозит штраф в одну тысячу рублей.

Напомним, в связи со случаями неприятных инцидентов на воде, была усилена профилактическая работа с населением по поручению главы администрации Чебоксар Дениса Спирина.

Жителям и гостям города напоминают о том, что купаться нужно только в оборудованных местах, не следует лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, не следует там устраивать игры, связанные с захватами и потоплениями, а перед походом на пляж нужно ознакомиться с тем, какая температура вас ждет на воздухе и в воде. Так, вода должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздух – не ниже 20-25 градусов.