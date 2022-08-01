В Чебоксарах за 2022 год обновят четыре общественных пространства и 177 дворовых территорий

На планерке заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов сообщил о благоустройстве общественных пространств.

Так, в 2022 году в городе идут работы на пяти таких объектах. Первый из них – это Обиковский лес (1 этап) стоимость реализации проекта 5,096 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту до 20 июня 2022 года. По плану там должны построить универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием. На данный момент на объекте все работы уже завершены и оплачены.

Далее идет сквер «Площадь Республики» - стоимость благоустройства 37,064 млн рублей, а срок выполнения работ по контракту - до 5 августа 2022 года. Правда, при этом не были учтены некоторые виды работ и допущены ошибки при проектировании. Сейчас в документацию вносятся корректировки, поэтому сроки сдачи объекта отодвигаются.

В итоге в сквере должны обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки, поставить скамейки и урны, установить системы видеонаблюдения, наружное освещение и разбить там газоны, цветники, а также посадить деревья.

На данный момент в сквере убрали старые асфальт и опоры наружного освещения, произведена вырубка деревьев и кустарников, обустроили бетонное основание под тротуарную плитку и проложили кабеля под новое наружное освещение.

В свою очередь первый этап благоустройства Школьного бульвара обойдется в 13,012 млн рублей. Проектом там предусмотрено строительство наружного освещения. На данный момент все работы завершены, ожидается поставка 59 светильников с импортными комплектующими, которые производитель обещает поставить до 10 августа.

А вот два этапа – первый и второй, благоустройства сквера по улице Франко обошлось в 106,35 млн рублей. Помимо всего прочего, там должны были установить малые архитектурные формы, а также системы видеонаблюдения и наружного освещения. Первый этап благоустройства должен завершиться до 15 августа, а второй - до 15 сентября.

Как подчеркнул глава администрации Чебоксар Денис Спирин, все эти территории обновляются по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» при поддержке правительства Чувашии, важно контролировать своевременность перечисления авансовых платежей и качество работ. Отметим, что на реализацию данной программы всего выделено 174,756 млн рублей.

Кроме общественных территорий в Чебоксарах по разным программам планируется отремонтировать и благоустроить дворовые территории.

Так, по подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашии по развитию транспортной системы обустраиваются территории 16 многоквартирных домов, в которых проживают 5,9 тысяч человек.

На эти цели предусмотрено 36,04 млн рублей и к этому времени работы завершены уже в 15 дворах.

По подпрограмме же «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в Чебоксарах проводится ремонт 21 территории. Это 58 дворов, 128 многоквартирных домов, в которых проживают 55,7 тысячи человек. На данные цели из разных источников было выделено 250 млн рублей.

В настоящее время завершены работы на двух территориях, в 13 работы еще идут, а в шести они скоро начнутся. Все идет по графику.

Дмитрий Денисов обозначил, что все территории по благоустройству дворовых территорий Чебоксар определены и отобраны общественными комиссиями при администрациях районов, согласованы главным архитектором Чувашии, а также проекты благоустройства прошли экспертизу достоверности сметной стоимости. На проверке находятся акты выполненных работ на сумму 8 млн рублей.

Денис Спирин поручил управлению ЖКХ и благоустройства, районным администрациям привлекать общественный контроль за ходом работ, ускориться на территориях, где подрядчик еще не приступил к благоустройству.