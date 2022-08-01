В Чебоксарах планируют построить 9 комплексов современных очистных сооружений

Комплексы современных очистных сооружений планируется построить в микрорайоне Грязевская стрелка, в районе ул. Якимовская, в районе Марпосадского шоссе, в парке «Лакреевский лес». Также пять очистных сооружений будут возведены на малых реках Чебоксар. В настоящее время все они находятся на разных стадиях проектирования.

Об этом на еженедельной планерке рассказал врио директора МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Павел Чернышов.

- После реализации всех вышеуказанных мероприятий сброс неочищенных стоков уменьшится ориентировочно на 20 млн кубометров в год, - отметил Чернышов.

Напомним, за последние годы в рамках нацпроекта «Экология» в Чебоксарах было построено два комплекса ливневых очистных сооружений:

- На Чебоксарском заливе. Сюда стекается вода с двух малых рек: Чебоксарка и Трусиха. Также попадают поверхностные стоки с Ленинского и Московского районов города. Очистные сооружения смогут обрабатывать до четырехсот литров стоков в секунду.

- В микрорайоне «Волжский-1,2». Комплекс очищает стоки с микрорайонов и улиц Лебедева, Талвира, Университетская. Производительность 70 литров в секунду.

В настоящее время идет строительство очистных сооружений в микрорайоне Новый Город. Сейчас на объекте выполняются геодезические разбивочные работы и подготовлены необходимые к пересадке деревья. Завершена работа по созданию подъездной дороги из бетонных плит. Стоимость работ по контракту - 346,8 млн рублей. Срок выполнения работ - 30 ноября 2023 года.

Как отметил зам главы администрации Чебоксар Андрей Петров, все работы по проектированию новых очистных сооружении должны идти строго по графику.