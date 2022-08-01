За полгода в Чебоксарах проверили легальность трудоустройства на 4 792 объектах

- Всего за первую половину 2022 года администрацией города, ИФНС и УМВД по Чебоксарам организовано 774 обследования, которыми охвачено 4 792 объекта, – доложила замглавы администрации по экономическому развитию и финансам Инна Антонова.

- 2 821 – объекты торговли, услуг, строительства

- 22 – общественный транспорт

- 1949 – квартиры

По итогам проверок выявлено, что семь тысяч человек в Чебоксарах работают без трудовых договоров.

- Не заключая трудовые договоры, люди теряют социальную защиту: гарантии на медицинское и пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск. Из-за отсутствия документов нет подтверждения размера зарплаты, сроков выплаты. Работать без договора – большой риск, – отметил зам главы администрации Чебоксар Андрей Петров.

Цепочка тут такая: нет договора – нет налогов – выпадают средства из бюджета города – снижаются возможности по ремонту тех же дорог.

После рейдов и диалога с получающими «серую» зарплату и их работодателями:

- с 1 972 работниками договоры заключены

- 1 423 человека зарегистрировались как ИП

- 3 615 человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

В итоге дополнительно поступило налогов на сумму 51,6 млн рублей, из них 5,7 млн – в бюджет города. А страховых взносов уплачено на сумму 21,9 млн рублей.

Начальник Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Чебоксары Станислав Федоров предложил усилить совместную работу администрацией, взяв на контроль компании, с которыми она заключает договоры.

Например, при подписании контракта с иногородними организациями обязать их ставить на учет обособленные подразделения и уплачивать НДФЛ по месту выполнения деятельности. На что Андрей Петров поручил правовому управлению администрации Чебоксар изучить данное предложения.