В Чебоксарах снизилась задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед «ресурсниками»

Как заявил на еженедельной планерке и.о. заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов, больше всего пострадало ПАО «Т Плюс» – организация, которая подает в жилые дома тепло. Ей недоплатили 302,5 млн рублей.

В четыре раза меньше долги управляющих компаний и ТСЖ перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» – недоплатили 76,8 млн рублей. Далее идет АО «Водоканал», которому задолжали 51,4 млн рублей. Меньше всего же недоплатили МУП «Теплосеть», которое вливается в структуру ПАО «Т Плюс», - 1,2 млг рублей.

Какие управляющие компании (УК) и ТСЖ имеют наибольшую пророченную задолженность:

Отмечается, что долги УК и ТСЖ нередко связаны с неуплатой коммунальных услуг жителями домов. По данным на 1 июля население Чебоксар должны 436,3 млн рублей, что, кстати, на 61, 3 млн меньше, чем по итогам за июль 2021 года.

Для борьбы с этой задолженностью блоком ЖКХ администрации Чебоксар проводится профилактическая и претензионная работа: направлено 263 предупреждения, 22 исковых заявления, пять человек покинули муниципальные жилые помещения за длительную неоплату, а четыре – за их ненадлежащее содержание.

В свою очередь зам главы администрации города Андрей Петров предложил вернуть практику по совместным совещаниям с управляющими организациями, где накопилось больше всего долгов.

- Нужно понимать, как сформировалась задолженность: из-за некомпетентности организаций или из-за жильцов, которые не стремятся рассчитаться за предоставление коммунальных услуг, – отметил Петров.

К слову, в Чебоксарах была создана муниципальная управляющая компания. Как отметил в своем телеграм-канале глава администрации города Денис Спирин, держать деятельность управляющих компаний на особом контроле поручил также глава Чувашии Олег Николаев.

- Организация управления многоквартирными домами, капитального ремонта на сегодняшний день имеет очень много нареканий со стороны горожан. Мы хотим, чтобы вопросы, возникающие между жителями и управляющими компаниями, решались на месте. До настоящего времени администрация города из этого диалога была устранена, - подчеркнул Денис Спирин.

Он обозначил, что новая УК создана на базе ООО «Жилищная Компания», которая проводила комплекс работ по аварийному обслуживанию жилого фонда. У новой УК есть необходимая материально-техническая база для качественного и своевременного оказания услуг по обслуживанию и эксплуатации коммуникаций многоквартирных домов. В настоящее время после проведения общих собраний собственников готовятся к переходу в управление организации от ООО «Жилищная Компания» 10 многоквартирных домов.

В чем преимущества муниципальной УК по сравнению с частной:

- контроль деятельности со стороны муниципалитета, а именно - Управления муниципального контроля;

- контроль подачи коммунальных ресурсов;

- обеспечение круглосуточного реагирования аварийной службы;

- полное взаимодействие с населением: прозрачность в расчетах, открытость в предоставлении информации.