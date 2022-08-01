Чебоксары стали побратимом донбасского города Тореза

Фото: gcheb.cap.ru

В рамках визита делегации Чувашии в ДНР главой администрации Чебоксар Денисом Спириным и главой администрации Тореза Дмитрием Лысенко было подписано соглашение об установлении дружественных отношений.

- Скоро у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию города Торез, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Документ заключается для открытого сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Чебоксары и Торез будут содействовать в привлечении инвестиций, капиталовложений, обмениваться школьниками, студентами и педагогами, укреплять отношения между творческими коллективами, организовывать совместные мероприятия, развивать контакты для туризма.

- Для нас это очень значимый день. Побратимство двух городов - это прежде всего преемственность исторических событий, возрождение традиций, обмен опытом. Чебоксары и Торез, Донецкая народная республика и Чувашия укрепляют свои отношения сразу в нескольких сферах, – сказал на церемонии подписания Денис Спирин.

СПРАВКА

Торез с населением около 70 тысяч человек почти не пострадал от боевых действий, но затянувшийся на восемь лет конфликт с властями Украины, негативно сказался на состоянии инфраструктуры, социальных объектов и других сфер жизнедеятельности городов ДНР.

До Тореза у Чебоксар было пять городов-побратимов: Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Республика Куба), Эгер (Венгерская Республика), Гродно (Республика Беларусь), Аньцин провинции Аньхой (Китайская Народная Республика) и Сухум (столица Республики Абхазия).