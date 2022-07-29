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Общество29 июля 2022 7:35

Депутат Госсовета Татарстана Ляля Кудерметова высказалась против монополизации рынка наружной рекламы

Ляля Кудерметова выступила в прямом эфире «Комсомольской правды» в Казани
Источник:kp.ru

В пятницу, 29 июля, в прямом эфире на сайте «Комсомольской правды» в Казани выступила депутат Госсовета Татарстана и директор местного филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова. Она высказала свое мнение о последних новостях региона и поделилась интересной информацией.

Каждую среду, четверг и пятницу «Комсомолка» говорит с интересными людьми на актуальные темы прошедшей и текущей недели. Читатели также могут оставлять свои вопросы спикерам в комментариях под соответствующим постов в группе издания ВКонтакте.

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