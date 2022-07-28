Актриса Лика Нифонтова: «Сериал «Нереалити» — это срез жизни»

8 августа в 21.00 на ТНТ начнется показ сериала Анны Пармас и Бориса Хлебникова «Нереалити», который расскажет о звезде реалити-шоу Рите Валеевой (Ольга Дибцева), вернувшейся в родной городок Костров после 10 лет жизни за экраном телевизора. Одну из ролей в этом тонком драмеди сыграла актриса Лика Нифонтова, известная благодаря ролям в сериале «Ликвидация» и игре в московском театре «Сатирикон». Мы поговорили с Ликой о сериале.

- Лика, вы родились в Казани? Есть ли у вас любимые места, которые запомнились вам с детства?

К сожалению, в Казани я была только совсем в младенчестве, по-моему, мне было 8 месяцев от роду. Меня увезли из Казани, но я очень хочу туда приехать! Люди вокруг меня хвалят Казань, говорят, что это невероятной красоты город, поэтому я с огромным удовольствием, если будет оказия, там бы побывала.

Ваш отец Алексей Ефимович – заслуженный артист РСФСР. Повлияло ли это на выбор будущей профессии? Как вы пришли к театральному искусству?

Конечно же, повлияло. Я с детства болталась за кулисами, ведь папа был актёром ТЮЗа, а мама работала в педагогической части театра. Поэтому естественно, что девочка после 10 класса пошла поступать в театральный институт.

- Вы являетесь актрисой театра и кино. Что вам ближе – театральные подмостки или же камера с режиссером?

Мне, конечно же, ближе театр. Я актриса театра и кино, поэтому с удовольствием я играю и в театре, и в кино. Но привычнее и ближе для меня театр.

- В сериале «Нереалити» вы исполняете одну из главных ролей. Какие чувства у вас вызывает ваша героиня Ирина Викторовна?

Она у меня вызывает сочувствие. Мне ее почему-то очень жалко. Хотя очень часто она вызывает у меня и улыбку.

- Опишите ее в трех словах. Какой она человек?

Мне кажется, она лучше, чем кажется.

- Оправдались ли ваши ожидания от сериала? Совпало ли конечное «ожидание/реальность»?

Мне сериал понравился. И совершенно точно мои ожидания оправдались.

- «Нереалити» — это больше драма или комедия?

Я думаю, что сериал «Нереалити» — это срез жизни, где есть и драма, и комедия. Именно поэтому мне очень нравится такой жанр. И я считаю, что у нас в сериале все сложилось.

- Как сложилась ваша работа с режиссером Анной Пармас? Согласны с тем, что у нее свой необычный взгляд на комедию, и особенно на комедию с интересными женскими героинями?

С Аней мне было очень интересно. Мне очень импонирует ее юмор, она чувствует комедию, причем такую, над которой можно и посмеяться, и задуматься. Ее комедия отображает жизнь. У Ани очень интересный взгляд на жизнь, и поэтому ее фильмы такие точные. Я с огромным удовольствием с ней работала и с удовольствием еще поработаю, если будет такая возможность.