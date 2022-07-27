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Общество27 июля 2022 16:23

На реке Волга в Татарстане столкнулись два маломерных судна, есть погибший

Несколько человек пострадали, еще один, по предварительным данным, утонул
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло у острова Золотой в Зеленодольском районе.

ЧП произошло у острова Золотой в Зеленодольском районе.

Фото: МЧС Татарстана

Около 18:00 в среду, 27 июля, на реке Волга у острова Золотой в Зеленодольском районе столкнулись два маломерных судна. По предварительным данным, одно из них наскочило на сеть для ловли рыбы и судоводитель потерял управление.

В результате ЧП несколько человек оказались в воде и получили телесные повреждения. Еще один мужчина пропал без вести, вероятнее всего утонул. Сейчас его тело ищут водолазы.

Подробности произошедшего выясняются.

Подробности произошедшего выясняются.

Фото: МЧС Татарстана

- Проводится комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место выехали следователи, - сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробности выясняются.

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