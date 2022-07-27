Медбрат из РКБ Татарстана отправился в Херсон, чтобы помогать пострадавшим детям и старикам

За месяц медик помог более двум тысячам людей. Фото: Молодежка ОНФ по Татарстану.

Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин работает медбратом в РКБ Татарстана и является старшим по группе быстрого реагирования первой помощи пострадавшим в региональной команде Молодежки ОНФ по республике. В начале июня он решил стать волонтером и отправиться в ДНР и ЛНР для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Так медик оказался в Херсоне.

Фото: Молодежка ОНФ по Татарстану.

Среди прочих Хуссеин круглыми сутками помогал пострадавшим людям, среди которых были дети, пенсионеры и инвалиды. Тех, кому требовалась серьезная операция, волонтеры быстро и аккуратно переправляли в Россию.

- Работа была непростая, все обращения были достаточно серьезные, - говорит медбрат. - Я старался помогать не только обратившимся гражданам, но и нашей команде добровольцев, оказывавших в том числе юридическую и адресную помощь.

За месяц мужчина помог более двум тысячам людей. Он говорит, что таким образом выполнял свой гражданский и профессиональный долг.

Фото: Молодежка ОНФ по Татарстану.

Фото: Молодежка ОНФ по Татарстану.

Фото: Молодежка ОНФ по Татарстану.

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