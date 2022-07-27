Этот июль так и не побил свой температурный рекорд прошлых лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на все предварительные прогнозы о том, что жары ждать не стоит и во второй половине месяца наступит похолодание, июль в Казани выдался не только слишком теплым, но еще и аномально дождливым.

Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, погода в июле на территории Казани уже шестой год подряд по осадкам значительно превышает климатическую норму. Месяц еще не закончился, а уже выпало 79 миллиметров при вроде обычных ранее 63 миллиметрах – «план» перевыполнен.

Кстати, это компенсировало недостаток осадков в июне. Тогда выпало всего 25 миллиметров вместо 57 по климатической норме.

Что же касается температуры воздуха в июле 2022 года, то, по словам Тимура Аухадеева, по городу она в среднем составит около 21,5 градуса, что на один градус превышает климатическую норму.

- Этот июль не установил температурных рекордов ни по ежедневным, ни по среднесуточным данным, - цитирует Тимура Аухадеева пресс-центр КФУ. - Июль прошлого года также был аномально теплым и по теплу превзошел нынешний месяц, среднемесячная температура тогда составила 22 градуса.

Аномально дождливый июль на исходе и Казань ждет теплый август, отметил Аухадеев. Доцент КФУ рассказал, какая погода ожидает Казань в ближайшее время. Так, ссылаясь на данные Гидрометцентра России, он сообщил, что август 2022 года будет близким к климатической норме, как по осадкам, так и по температуре воздуха – прогнозируется около 54 миллиметров и около 18,3 градуса в среднем соответственно.

По словам Тимура Аухадеева, этот прогноз еще будет пересмотрен, причем в ближайшие дни. Ну а в ближайшее время среднесуточная температура воздуха ожидается в районе +21 градуса. Как заявил доцент КФУ, начинаем привыкать к теплому августу. С аномально жаркого 2010 года этот месяц не превышал климатическую норму по температуре воздуха только три раза – в 2015, 2019, и 2020 годах.

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В Татарстане с 28 июля по 4 августа объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов, которой присвоен четвертый класс, сообщает Гидрометцентр республики. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу – 28 и 29 июля, на территории региона не ожидается каких-либо существенных осадков, но будет довольно жарко – днем от +24 до +29 градусов.

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