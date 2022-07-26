В ДТП на трассе в Чувашии погибла женщина и пострадали четверо детей

Подробности произошедшего выясняются. Фото: прокуратура Чувашии

Около 10 часов утра во вторник, 26 июля, на автодороге «Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск» столкнулись «Лада Калина» и «Газель». По предварительным данным, легковушка выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу большегрузу.

За рулем «Лады» была 39-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. В машине также находились четверо детей в возрасте 15, 9, 7 и 4 лет. Они получили травмы и были госпитализированы. Водитель и пассажир «Газели» не пострадали.

На место ДТП выезжал прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама. Надзорное ведомство взяло под контроль ход организованной полицией проверки по факту ДТП.

Подробности произошедшего выясняются.

Фото: прокуратура Чувашии

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