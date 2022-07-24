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Происшествия24 июля 2022 13:43

В Татарстане самолет Як-52 совершил вынужденную посадку

По одной из версий, пилоту пришлось пойти на это из-за проблем с двигателем
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто из них не пострадал.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто из них не пострадал.

Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 24 июля, около деревни Верхняя Ия в Высокогорском районе Татарстана вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет Як-52. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по Приволжскому федеральному округу.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они выполняли учебно-тренировочный полет. Никто, к счастью, не пострадал.

По одной из версий, пилоту пришлось принять решение о посадке вне аэродрома из-за возникших в воздухе проблем с двигателем.

- Принадлежащий ДОСААФ России самолет совершил вынужденную посадку в одном километре от деревни Верхняя Ия. Воздушное судно не пострадало. Розлива тороплива нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Для справки, Як-52 - двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан с низкорасположенным крылом.

Напомним, похожий случай в Татарстане произошел в феврале этого года. Около села Новое Сумарково в 15 километрах от аэропорта Бугульма так же из-за отказа двигателя вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет Cessna-172s. Воздушное судно принадлежит Петербургскому государственному университету гражданской авиации, на его борту находились два члена экипажа, которые выполняли учебно-тренировочный полет. Никто из них не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана тогда не выявили горения самолета и видимых у него разрушений.

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