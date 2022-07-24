В Татарстане самолет Як-52 совершил вынужденную посадку

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто из них не пострадал. Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 24 июля, около деревни Верхняя Ия в Высокогорском районе Татарстана вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет Як-52. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по Приволжскому федеральному округу.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, они выполняли учебно-тренировочный полет. Никто, к счастью, не пострадал.

По одной из версий, пилоту пришлось принять решение о посадке вне аэродрома из-за возникших в воздухе проблем с двигателем.

- Принадлежащий ДОСААФ России самолет совершил вынужденную посадку в одном километре от деревни Верхняя Ия. Воздушное судно не пострадало. Розлива тороплива нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Для справки, Як-52 - двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан с низкорасположенным крылом.

Напомним, похожий случай в Татарстане произошел в феврале этого года. Около села Новое Сумарково в 15 километрах от аэропорта Бугульма так же из-за отказа двигателя вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет Cessna-172s. Воздушное судно принадлежит Петербургскому государственному университету гражданской авиации, на его борту находились два члена экипажа, которые выполняли учебно-тренировочный полет. Никто из них не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана тогда не выявили горения самолета и видимых у него разрушений.