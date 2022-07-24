В России хотят создать единого оператора рекламных конструкций. Бизнес Татарстана ждут новые проблемы?

В первом чтении законопроект уже поддержали 266 депутатов Госдумы, 95 высказались против, а четверо воздержались. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты Госдумы России в первом чтении одобрили законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Соответствующую инициативу ранее выдвинул Артем Кирьянов.

По его словам, в сложившихся условиях информационной войны рекламные технологии приобретают двойное назначение - они могут быть использованы, в том числе, против населения. Поэтому то и необходимо их вдумчивое регулирование, считает народный избранник.

Эта информация просто шокировала рынок рекламы, в том числе татарстанский. Как монополия на продажу рекламных объявлений может обезопасить те же щиты от взломов или размещения фейков, Кирьянов не объясняет, как и то, в чьих интересах будет действовать оператор. К законопроекту возникает слишком много вопросов.

Так, например, неясно, как он будет непосредственно реализовываться. Возможно, в итоге мы получим монополиста, который увеличит цены на размещение рекламы так, что многим небольшим компаниям она будет не по карману. А ведь по малому и среднему бизнесу страны и без того уже несколько лет наносятся удары: сначала ковидные ограничения, потом - экономический кризис и теперь - иностранные санкции. Предпринимателям требуется дополнительная поддержка государства.

Отметим, что сейчас наружную рекламу в городах регулируют местные власти. Они находят подрядчиков, которые устанавливают цифровые конструкции или билборды, а после продают на них рекламу. Рынок огромный и каждая компания может найти именно своего рекламодателя. А с окончательным принятием нового законопроекта может случиться так, что выбора у последних больше не будет.

А что делать нынешним владельцам рекламных конструкций? Наверняка их придется модернизировать под новую систему. А потом эти региональные операторы будут согласовывать рекламу с тем самым единым оператором. Как быстро и просто это будет происходить, неясно, как и многое другое.

Пока же 266 депутатов Госдумы выступили за законопроект, 95 - против, четверо - воздержались. Многие представители рекламного бизнеса считают, что нужны не только голоса народных избранников, но и общественные слушания.

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