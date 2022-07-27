Локомотив Российской империи: Одна из старейших железных дорог страны празднует свое 160-летие

1 августа 1862 года из Нижнего Новгорода в Москву отправился первый пассажирский поезд. Именно эта дата считается официальным началом славной истории Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Правда, в то время она носила название Московско-Нижегородская, но, как и сейчас, связывала центральные и северо-западные районы России с Поволжьем и Предуральем, открывая выход в Сибирь и на Дальний Восток.

«ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЕВАЮ»

Указ о строительстве новой железной дороги был подписан императором Александром II в январе 1857 года. Этому поистине эпохальному событию предшествовали достаточно долгие исследования, целью которых было найти оптимальный и экономически выгодный путь в Сибирь и на Дальний Восток. В итоге все стрелки сошлись на Нижнем Новгороде, которому и выпала честь стать отправной точкой новой дороги.

Учитывая важность задачи, изыскательные работы начались уже в конце весны. Создание перспективной транспортной артерии поручили частному бизнесу: концессию на строительство получило Главное общество Российских железных дорог. По обычной для того времени практике возглавили новый проект иностранные специалисты, практические же работы велись с участием русских инженеров. Самую тяжелую работу взяли на себя вольнонаемные рабочие и подневольные крестьяне из прилегающих губерний.

Там, где среди нетронутых лесов, непроходимых болот и диких полей появлялись рельсы и шпалы, одновременно зарождалась и общественная жизнь. Вместе с мостами, железнодорожными станциями, депо и вокзалами росли жилые дома для рабочих и служащих, открывались библиотеки, больницы.

Строительство железной дороги Казань - Екатеринбург.

НА ПОЕЗДЕ НА ЯРМАРКУ

В позапрошлом веке тоже знали толк в пиар-акциях, поэтому дату отправки первого пассажирского поезда, открывающего регулярное движение по всей Московско-Нижегородской железной дороге, приурочили к ежегодному открытию Нижегородской ярмарки. Справедливости ради надо отметить, что в техническом режиме поезда по новой дороге ездили уже целый год до официального старта.

В 70 - 80-х годах XIX века для увеличения пропускной способности дороги начинается прокладка вторых путей, появляются новые станции. На поток ставят выпуск отечественных вагонов, а техническими кадрами новую магистраль обеспечивают сразу два железнодорожных училища.

В 1893 году начинается движение поездов между Тимирязевом (ныне - Красный Узел) и Свияжском, а спустя год поезда начинают ходить между Зеленым Долом и Казанью с переправой через Волгу на пароме. В 1894 году на базе частных магистралей создаются государственные железные дороги: Московско-Курская, Нижегородская и Муромская. В 1899 году открывается движение на линии Пермь - Вятка - Котлас, а в 1901 году на линии Красный Узел - Нижний Новгород.

В начале нового века начинается движение поездов по узкоколейной линии от Владимира до Рязани и вступает в строй железнодорожная линия Вологда - Котельнич - Вятка. В последней реконструируют железнодорожный узел, сооружают новое паровозное депо и вокзал. В 1911 году открывается линия Люберцы - Муром.

НА НОВОМ ВИТКЕ ИСТОРИИ

Первая мировая война и последовавшая за ней революция, переросшая в Гражданскую войну, внесли значительные коррективы в жизнь магистрали. Но не прекратили, а лишь замедлили ее развитие. Ведь рожденная в крови и огне республика так же нуждалась в экономически выгодном и надежном пути в Сибирь. Железнодорожники восстанавливают после боев Казанский узел и линию Вятка - Пермь. Вводится в эксплуатацию будущий магистральный Южный ход Москва - Арзамас - Казань - Екатеринбург с ответвлением на Ижевск и Воткинск. В следующее десятилетие разворачивается техническое перевооружение железных дорог, проектирование и строительство крупных узловых станций с сортировочными горками - в Нижнем Новгороде, Юдино, Агрызе, Лянгасово. На линии выходят новые мощные грузовые локомотивы и пассажирские поезда.

В 1935 году открывается мост через Волгу в Горьком, который связал в единое целое линии, ведущие в Москву и Киров. А сам Горький превращается в крупный многопрофильный железнодорожный узел. Через год приказом Народного комиссариата путей сообщения из состава Московско-Курской железной дороги были образованы Горьковская и Казанская железные дороги.

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

И снова война. Теперь уже Великая Отечественная. Четырнадцать работников двух магистралей были удостоены за подвиги на фронтах звания Героя Советского Союза. Невероятными усилиями при острой нехватке техники были построены имевшие важное стратегическое значение линии Ижевск - Балезино и Свияжск - Ульяновск.

Окончание тяжелых послевоенных лет ознаменовалось масштабным техническим перевооружением Горьковской и Казанской железных дорог. В 1960 году начинается движение электропоездов на Горьковском узле. Строятся линии к новым промышленным центрам Поволжья: Кстову, Нефтекамску, Чайковскому. Постановлением Совета Министров СССР 9 мая 1961 года две дороги были объединены в одну - Горьковскую железную дорогу.

На дороге появляются электро- и дизель-поезда, пассажирам предлагают воспользоваться услугами фирменных составов «Вятка» и «Буревестник».

80-е годы ушедшего столетия проходят под знаком электрификации Казанского узла. На дороге строятся современные административно-технические и вокзальные здания, жилье для работников дороги, школы, детские сады, предприятия торговли и общественного питания.

Переломные 90-е дорога встретила широкомасштабной электрификацией. Была построена крупная стыковая станция Вековка.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Новый, XXI век пришел вместе с новыми технологиями: на дороге вводится в действие компьютеризованный центр управления перевозками.

Приходит время не только новых технологий, но и новых скоростей: в 2010 году по дороге начинают курсировать поезда «Сапсан», развивающие скорость до 160 км в час. Столица Татарстана Казань к Универсиаде-2013 обзаводится современным вокзальным комплексом, здесь реконструируют действующий вокзал. Ведется строительство линии интермодальных перевозок авиапассажиров со станцией в аэропорту Казани.

Вокзал Казань-1.

В свои 160 лет Горьковская железная дорога - это почти 400 тысяч квадратных километров обслуживаемой территории в границах 15 субъектов Российской Федерации. В составе магистрали находятся пять территориальных управлений с центрами в Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Казани и Муроме. На ГЖД действуют 376 станций, из которых порядка 230 ведут грузовые операции. Развернутая длина пути составляет более 11,5 тысячи (!) километров.

На Горьковской железной дороге трудятся почти 40 тысяч человек, для благополучия которых действует продуманная социальная политика. Это собственная система здравоохранения, вовлечение сотрудников в массовый спорт и культурные мероприятия, поддержка ветеранов отрасли, охрана материнства и детства, молодежная политика.

ПАССАЖИРООБОРОТ - 8 МИЛЛИАРДОВ!

В 2021 году с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено почти 33 миллиона пассажиров. На маршруте Нижний Новгород - Москва, том самом, с которого и начиналась история ГЖД, одними только скоростными поездами перевезено 3,5 млн человек.

В прошлом же году между Москвой и Нижним Новгородом начал курсировать новый подвижной состав «Ласточка-премиум», где, в частности, повышен комфорт во всех классах обслуживания и увеличена длина состава до 10 вагонов. Один электропоезд может перевозить более 700 человек

В ноябре для пассажиров в Удмуртии была открыта новая платформа «Лесозаводская», которая отвечает современным стандартам комфорта, надежности и безопасности, адаптирована для маломобильных пассажиров.

В рамках инвестиционной программы ГЖД в 2021 году проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции станций Лянгасово, Просницы и Балезино. В апреле 2022 года открылся новый виадук на участке Агрыз - Дружинино.

В рамках обновления железнодорожного пути организованы работы общей протяженностью 274,2 км пути, заменены 106 стрелочных переводов. Реализован комплекс точек поставки электроэнергии на станции Котельнич и тяговой подстанции Ацвеж, завершены работы по техническому перевооружению тяговых подстанций Арья и Ключевая. Сделано много, но и планов - громадье. Остается лишь пожелать Горьковской железной дороге в честь ее юбилея доброго пути!