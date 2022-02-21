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Общество21 февраля 2022 16:23

Глава Чебоксар Олег Кортунов возглавил местное отделение партии «Единая Россия»

Определен вектор развития города

В минувшие выходные состоялась XXXII Конференция Чебоксарского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которой одним из ключевых вопросов стало избрание секретаря Чебоксарского городского местного отделения Партии. Делегаты проголосовали за утверждение на этот пост кандидатуры главы города Олега Кортунова. Тем самым он сменил на этом посту Евгения Кадышева.

Выразив благодарность за оказанное доверие, новый руководитель отделения партии обозначил перспективную роль партии в жизни Чебоксар.

- Впереди нас ждет большая и ответственная работа по дальнейшему развитию города Чебоксары в рамках партийных проектов - это благоустройство общественных пространств и межквартальных территорий; увеличение числа дорог в нормативном состоянии, строительство новых дорог и развязок, а также реконструкция уже имеющихся; строительство и капитальный ремонт больниц, детских садов, школ, спортивных объектов и сооружений; оздоровление экологической ситуации в Чебоксарах и многое другое, - отметил градоначальник.

Кроме того, Кортунов подчеркнул открытость партии к жителям города.

- Будем чаще встречаться и разговаривать с нашими избирателями, выстраивать с ними еще более тесный и открытый диалог и еще больше работать для того, чтобы исполнить все наказы наших жителей, - сказал он.

В рамках конференции также обновили состав Местного политического совета, Местной контрольной комиссии, а также избрали делегатов на XXXII Конференцию Чувашского регионального отделения Партии, которая состоялась 21 февраля.

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