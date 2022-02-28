«Комсомольская правда» приглашает казанцев и гостей столицы Татарстана вместе отметить Широкую Масленицу!

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Приходите сами! Приглашайте друзей и близких! Будем дружно провожать зиму и приветствовать весну жаркими танцами, озорными песнями и веселыми хороводами! Вас ждут конкурсы с подарками и викторины с призами!*

И, конечно, блины! Румяные, горячие, вкусные и нескучные! С пылу с жару, за деньги и даром! Только лучшие экземпляры! С чаем вкусным из самовара! Блины будут слаще нектара! Тебе один, а товарищу – пара!

Не упустите шанс весело провести время на Масленице вместе с «Комсомолкой»!

Начало гуляний – в 10.00.

Партнеры праздника:

Самая популярная в Поволжье вода – «Сестрица». «Сестрица» – вода для вашей красоты и здоровья из заповедной Марий Эл

Лучшая для блинов сковорода – конечно, это «КУКМАРА»! Кукморский завод металлопосуды – надежная и качественная продукция для образцовых домохозяек!

ООО «РМ АГРО». «Родные места»: мясная продукция от местного производителя. Побалуйте себя и близких мясом, колбасой, ветчиной производства ООО «РМ Агро».

АО «Чувашхлебопродукт» – крупнейший заготовитель зерна и производитель мукомольной продукции в Поволжье. Неоднократный обладатель звания «Лучшая мельница России».

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Продукция компании представлена во всех ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

Массовые гулянья на озере Лебяжье станут эффектным аккордом, завершающим Масленичную неделю, которая стартует с 28 февраля.

Чтобы вы провели ее вкусно, рецептом блинов с «Комсомолкой» поделился шеф-повар Григорий Мосин, бренд-амбассадор ТМ «Махеевъ»:

Ингредиенты:

3 яйца

3 ст. л. сахарного песка

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. ванилина

200 + 300 мл молока

300 г муки

50 мл растительного рафинированного масла

70-120 мл кипятка

Способ приготовления:

«Яйца, сахарный песок, соль и ванилин взбить в однородную массу. Добавить 200 мл молока. Муку просеять и частями ввести в молочно-яичную смесь. Добавить 300 мл молока и растительное масло, вымешать, долить кипяток. Тут все зависит от муки. Сколько вешать в граммах, однозначно сказать не смогу, но ориентируемся на густоту теста и используем именно кипяток. Он одновременно и немного заваривает тесто, и доводит его до нужной консистенции.

Для первого блина можно сделать тесто немного гуще, чтобы решить, какая толщина блинчика нужна. Но чем жиже тесто, тем тоньше блинчики!

Если блинчики делаете без начинки, обязательно подавайте к ним сметану, карамель, сгущенку, джем. Я всегда за «Махеев» – он 100% натуральный, с кусочками целых ягод и фруктов!»

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