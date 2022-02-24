В Казани пройдет финал Конкурса для молодых специалистов с инвалидность «Путь к карьере 2022»

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» при финансовой поддержке Фонда Trafigura и компании МТС 3 марта 2022 года проводят IV Ежегодный Конкурс для молодых специалистов с инвалидность «Путь к карьере» в Казани!

- В конкурсе принимают участие студенты и молодые специалисты с инвалидностью до 40 лет. По итогам финалов прошлых лет, до 60% финалистов конкурса получают предложения о стажировках или успешно трудоустраиваются в крупные компании. За время реализации проекта, выпускники конкурса в Казани получали предложения о работе или стажировке в компаниях UNILEVER, PwC, МТС, ICL, Банк Тинькофф, Яндекс, Nike и других российских и международных организациях, - рассказала координатор РООИ «Перспектива» Бурмагина Наталья.

В рамках финала конкурса участники пройдут два этапа оценки со стороны членов жюри: выступят с 5-ти минутными самопрезентациями, а также смогут проявить себя в процессе деловой игры. По итогам конкурса финалисты пройдут собеседования у крупнейших компаний-работодателей, получив потенциальную возможность трудоустройства или стажировки.

С приветственным словом выступят Депутаты Государственного Совета РТ Шестого созыва Захарова С.М. и Хасанов Р.Р.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

12.00 – 12.30 Сбор гостей и участников жюри.

12.30 – 12.45 Приветственные слова. Представление жюри.

12.45 – 14.00 Презентации финалистов.

14.00 – 15.00 Кофе – брейк.

15.00 – 16.30 Деловая игра.

16.30 – 17.00 Совещание жюри.

17.00 – 17.30 Объявление победителей. Вручение призов.

17.30 – 18.00 Заключительные слова от представителей жюри, гостей и организаторов.